Corea del Nord allibera, en coma, el jove americà Otto Warmbier

Otto Warmbier, l’estudiant nord-americà de 22 anys empresonat a Corea del Nord per intentar robar un cartell de propaganda, va tornar ahir a casa, a Cincinnati, Ohio. Però ho va fer en coma, segons va assegurar la família als mitjans nord-americans. El règim de Kim Jong-un va decidir alliberar-lo per la seva condició mèdica un any i tres mesos després que el condemnés a 15 anys de treballs forçats per “actes hostils” contra el país asiàtic.

El pare del jove, Fred Warmbier, va explicar al diari 'Washington Post' que el seu fill va quedar en coma poc després del judici, el març del 2015. El secretari d’Estat dels EUA, Rex Tillerson, que va anunciar l’alliberament del jove estudiant, no va voler confirmar la seva situació mèdica. “No farem comentaris sobre les condicions en què es troba el senyor Warmbier per respecte a la seva família”, va assegurar.

El jove, estudiant d’economia de la Universitat de Virgínia, va entrar al país com a turista en un viatge organitzat el Nadal del 2015 i va ser detingut quan estava a punt de sortir cap a la Xina a principis del gener de l’any passat per haver intentat robar un cartell de propaganda. Dos mesos després, en una roda de premsa abans del judici, va demanar entre llàgrimes perdó i ajuda, va implorar, “per salvar la meva vida”.

“Volem que el món sàpiga com nosaltres i el nostre fill vam ser brutalitzats i terroritzats pel règim de Corea del Nord”, van denunciar els seus pares en un comunicat que van enviar a l’agència Associated Press.

Tensió amb Pyongyang

L’alliberament de Warmbier es produeix en un moment de gran tensió entre Washington i Pyongyang per les proves de míssils d’abast intercontinental del règim nord-coreà. El president nord-americà, Donald Trump, va advertir el mes passat que atacarà la dictadura asiàtica si continua amb les operacions militars. A més, en els últims mesos, ha enviat un portaavions i avions de guerra a la zona, i ha ordenat una prova d’escut contra míssils intercontinentals. Aquestes accions de Trump no semblen aturar el desafiament de Kim Jong-un. I alguns experts temen que el país s’està preparant per a una nova prova nuclear.

El departament d’Estat dels Estats Units fa temps que aconsella amb certa contundència als seus ciutadans que no viatgin a Corea del Nord. En els últims anys, diversos nord-americans han sigut detinguts acusats d’espionatge, de difusió de la religió cristiana o altres delictes “antiestatals”. De fet, tres nord-americans més continuen a les presons del règim. Tot i així, cada any milers d’occidentals, entre els quals, molts nord-americans, visiten el país.

La família d’Otto Warmbier va explicar que el règim nord-coreà els va dir que el seu fill havia contret botulisme, i per això li van donar un somnífer del qual no es va despertar mai. Membres dels serveis d’intel·ligència americans, citats pel diari 'New York Times', creuen que el jove hauria sigut colpejat diverses vegades mentre estava en custòdia.

Enmig d’aquesta situació delicada, l’ exjugador i estrella de bàsquet de la NBA Dennis Rodman va viatjar a Corea del Nord, segons va anunciar per Twitter. El seu objectiu, va dir, és ’ “obrir la porta” a la pau i el diàleg amb Pyongyang. Rodman és una de les poques persones que coneixen tant Kim Jong-un com Donald Trump. El mític jugador dels Chicago Bulls va treballar amb l’ara president nord-americà en un mateix programa televisiu, i durant la campanya presidencial de l’any passat li va donar suport.

Aquest és el cinquè viatge de l’exjugador al país asiàtic. El departament d’Estat nord-americà va assenyalar que està al corrent de la visita i va precisar que no té caire oficial. Amb una gorra i samarreta publicitàries amb el logo de Potcoin –una moneda digital destinada a comprar marihuana legalitzada que ha patrocinat el seu viatge–, Rodman va afirmar que explicarà més detalls sobre el seu periple per Corea del Nord un cop torni als Estats Units.