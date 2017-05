Donald Trump (i una Melania sense vel) arriben a l'Aràbia Saudí

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha aterrat aquest dissabte a la capital de l'Aràbia Saudita, Riad, per a començar la seva primera gira internacional, que el portarà a Israel, Palestina, el Vaticà, Brussel·les (Bèlgica) i Sicília (Itàlia). Trump ha estat rebut pel rei Salman bin Abdulaziz a peu de pista, a l'aeroport Rei Khaled de Riad, després de l'aterratge de l'avió, que s'ha produït a les 9.50 hora local (7.50 GMT). El rei saudita ha organitzat una petita recepció a l'aeroport a Trump, que viatja acompanyat de la primera dama, Melania Trump, que ha optat per no dur vel.

540x306 Donald Trump amb el rei de l'Aràbia Saudí i, al fons, la primera dama / AFP Donald Trump amb el rei de l'Aràbia Saudí i, al fons, la primera dama / AFP

El cap d'Estat nord-americà, que arriba a Aràbia en la seva primera gira internacional, es reunirà de nou amb el rei i altres responsables polítics del país, amb qui està previst que tanqui importants acords econòmics. Coincidint amb el seu primer dia de visita, s'ha organitzat a Riad un fòrum empresarial nord-americà saudita per reforçar les inversions i el comerç bilateral. Demà, el cap de la Casa Blanca participarà en una trobada amb els països del Consell de Cooperació del Golf (CCG) -l'Aràbia Saudita, Kuwait, Emirats Àrabs Units, Bahrain, Qatar i Omán- així com en una cimera amb líders i representants de mig centenar de països àrabs i islàmics.

Fòrum per la lluita contra el terrorisme

Paral·lelament a aquestes trobades, es celebrarà un fòrum per a la lluita contra el terrorisme i l'extremisme patrocinat per la coalició militar islàmica antiterrorista, creada el 2015 a iniciativa de l'Aràbia Saudita, i que les autoritats de Riad volen impulsar coincidint amb la visita del mandatari nord-americà .

Després d'abandonar la península aràbiga el mandatari viatjarà a Israel, Palestina i el Vaticà i, posteriorment, a Brussel·les i Sicília, on prendrà part en els cims de l'OTAN i el G7 respectivament.