Dos atemptats a Homs impacten en el diàleg a Ginebra

Almenys 42 persones van morir ahir en diferents atacs suïcides contra centres de les forces de seguretat i instal·lacions militars sirianes a la ciutat de Homs, a l’oest del país, segons l’ONG Observatori Sirià de Drets Humans. En els atacs, reivindicats per l’exfilial siriana d’Al-Qaida, va morir el cap de la intel·ligència militar de Homs, Hassan Daaboul, un home pròxim al mateix president sirià, Baixar al-Assad, i que era una de les figures més conegudes al càrrec de la intel·ligència siriana.

Segons els mitjans oficials sirians, els atacs van tenir com a objectiu la seu dels serveis de seguretat de l’estat i els de la intel·ligència militar al centre de Homs, la tercera ciutat del país, sota control del govern d’Al-Assad. En el cas de la seu de la intel·ligència militar, hi va haver importants enfrontaments entre els soldats que vigilaven la instal·lació i els terroristes que la van atacar, i tres d’ells es van immolar.

Pessimisme a Ginebra

Aquests atacs coordinats van passar coincidint amb la nova ronda negociadora a Ginebra entre el govern i els opositors sirians que va començar dijous. Per ara, com ha passat en les últimes converses, el diàleg se centra en el format i els punts a debatre i encara no han entrat en el fons de la qüestió: dibuixar un camí de sortida a la guerra. Però tot i que es tracta de negociacions exploratòries entre les parts, les accions d’ahir a Homs van impactar de ple en aquesta trobada.

El cap de la delegació governamental siriana a les converses va exigir que l’ONU i els opositors condemnessin els atacs de Homs i va assegurar que els que no ho fessin serien “còmplices del terrorisme”. “Per descomptat que condemnem el terrorisme, sempre ho hem fet”, va assegurar el negociador en cap de l’oposició, entre la qual es van alçar algunes veus que van considerar els atacs d’ahir com una provocació del govern de Baixar al-Assad per forçar la interrupció del diàleg.