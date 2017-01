Els serveis secrets dels EUA creuen que Putin té informació compromesa per fer xantatge a Trump

Els serveis d'intel·ligència dels EUA estan investigant una sèrie d'informes –elaborats per un exfuncionari de la contraintel·ligència britànica que ara treballa com a consultor privat i publicats dimarts pel portal de notícies BuzzFeed– que demostrarien contactes secrets entre l'equip de campanya de Trump i Moscou i que Rússia té material personal compromès del futur president, que inclouria vídeos de caràcter sexual.

Els informes van arribar a mans del director de l'FBI, James Comey, el mes passat gràcies al senador John McCain, i les agències d'intel·ligència van presentar un resum del que deien a Donald Trump en la reunió que van tenir divendres passat per parlar sobre la interferència russa a les eleccions presidencials.

BuzzFeed ha dit que les proves que presenten els documents " no estan verificades i és possible que no es puguin verificar", però segons la intel·ligència nord-americana, la font –l'espia britànic– mereix total credibilitat i té molta experiència en Rússia.

Entre el material que, segons els informes, tenen els espies russos hi hauria un vídeo on es pot veure el futur president dels EUA durant una "perversió sexual" amb prostitutes a la suite d'un hotel de Moscou, l'any 2013, gravat amb l'objectiu de fer xantatge al republicà en un futur.

Els documents també recullen com les autoritats russes van oferir a Trump grans negocis immobiliaris, que el magnat hauria rebutjat. El que sí que hauria acceptat és la informació sobre els demòcrates i sobre Hillary Clinton, que Moscou hauria obtingut a través de ciberatacs.

Davant la polèmica, el partit republicà no s'ha pronunciat, però qui sí que ho ha fet és Donald Trump en persona. "Rússia mai ha provat de fer-me xantatge. NO HI TINC RES A VEURE, NI PACTES, NI PRÉSTECS, RES!", ha dit en un tuit.

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de gener de 2017

Per la seva banda, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha dit que les informacions filtrades són una "absoluta falsedat fabricada per danyar les relacions bilaterals".

Russia just said the unverified report paid for by political opponents is "A COMPLETE AND TOTAL FABRICATION, UTTER NONSENSE." Very unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de gener de 2017

Donald Trump també s'ha fet ressò, a través de Twitter, de les declaracions del Kremlin. "Rússia ha dit que l'informe no verificat, pagat pels oponents polítics, és UNA COMPLETA I TOTAL FABRICACIÓ. Molt injust!".

I en un altre missatge ha dit que la filtració ha provocat una "notícia falsa" i ha culpat les agències d'intel·ligència de permetre'n la publicació. "Un últim tret contra mi", ha dit, "és que vivim a l'Alemanya nazi?".