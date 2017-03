Els EUA alerten que s’acaba la paciència amb Pyongyang

“Canvi de rumb en les relacions dels Estats Units amb Corea del Nord”. Aquest va ser l’anunci que va fer ahir el secretari d’Estat dels EUA, Rex Tillerson, en una roda de premsa des de la capital sud-coreana, Seül, dins de la seva primera gira per la regió de l’Àsia oriental. Tot i que no va concretar quina seria la nova estratègia del govern nord-americà, va expressar la voluntat de deixar enrere la “paciència” exercida per l’expresident Barack Obama davant de la creixent activitat nuclear de Corea del Nord.

Segons el cap de la diplomàcia nord-americana, “Washington està obert a totes les opcions en aquest terreny”. Tanmateix, ja va dir que descartava la possibilitat d’aïllar el règim del nord-coreà Kim Jong-un de la comunitat internacional, tal com havia succeït en l’època dels expresidents Bill Clinton i George W. Bush. També va aclarir que els Estats Units “no volen que la situació acabi desembocant en un conflicte militar”. De totes maneres, la tensió a l’Àsia oriental no ha parat d’augmentar en els últims dies des que el govern nord-americà va iniciar, a principis de març, el desplegament d’un sistema antimíssils a Corea del Sud per fer front al potencial nuclear nord-coreà.

Amenaça a la seguretat

Aquest canvi d’estratègia pot representar una autèntica amenaça a la regió de l’Àsia oriental. El desplegament de l’escut antimíssils que el govern nord-americà està duent a terme a Corea del Sud per interceptar qualsevol llançament nord-coreà és un canvi significatiu respecte de l’era Obama. Tal com apunta Pablo Pareja, professor de relacions internacionals a la UPF, representa “un gir i una intensificació de la pressió sobre Corea del Nord”. El conflicte segueix sent el mateix, la creixent amenaça nuclear del règim de Pyongyang, però l’escenari ha canviat i Corea del Nord ho està aprofitant.

Segons Pareja, el país asiàtic “es troba davant d’una petita finestra d’oportunitats”. Vol aprofitar la crisi política que viu la veïna Corea del Sud arran de la destitució de la seva presidenta i quedar a l’espera de com reaccionarà el nou líder dels EUA, Donald Trump. La pressió va en augment i tots dos països volen marcar territori.

Tot i que encara és massa aviat per saber què passarà, el conflicte armat és “poc probable”, en paraules de Pareja. De fet, no interessa ni al Japó ni a la Xina, però aquesta última se sent incòmoda per l’actitud de Corea del Nord. Fins ara havia sigut la gran aliada del règim de Kim Jong-un; però, tal com puntualitza Xulio Ríos, director de l’Observatori de la Política Xinesa, Pequín “no deixarà caure el govern nord-coreà per raons estratègiques”.

Segons aquests experts, els EUA estan pressionant la Xina perquè adopti mesures més dràstiques, però el gegant asiàtic no vol implicar-se tant en la qüestió coreana. Encara que cada vegada té més responsabilitat internacional, la Xina no vol violar el principi de no ingerència i tampoc té una diplomàcia tan desenvolupada per fer-ho. En realitat, la Xina necessita calma al seu veïnat i a la regió, segons Ríos, per desenvolupar els seus grans projectes econòmics.