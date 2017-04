França decideix: Cinc qüestions clau

Molts coincideixen a afirmar que, guanyi qui guanyi, França ja no serà la mateixa després d’una campanya plena d’incerteses, girs inesperats i un atemptat d’última hora com a rematada final. Els últims sondejos apunten a un quartet de favorits, per aquest ordre: Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon i Jean-Luc Mélenchon. És un fenomen inèdit: la tradicional bipolarització de la vida política a l’Hexàgon ha quedat fulminada per l’ascens fulgurant del Front Nacional i l’aparició en escena del moviment En Marxa, de Macron. Al marge, esclar, de la desfeta del Partit Socialista de François Hollande, representat per Benoît Hamon.

Marine Le Pen és a les portes de l’Elisi?

Tot és possible i és gairebé segur que passarà a la segona volta

Si alguna cosa sembla segura després d’aquesta campanya fora del que és habitual és que Marine Le Pen passarà a la segona volta. Si això es produeix, és molt probable que el vot útil -una tradició molt francesa- allunyi la candidata de l’Elisi. Ningú s’atreveix a predir què pot passar, però com diu Gregoire Kauffmann, historiador i professor a l’Institut d’Estudis Polítics de París, “no s’ha format mai cap govern sense pactes entre les dues voltes”. Qui està en posició de pactar amb Marine Le Pen? Fa dies que els partits ja dissenyen les seves estratègies de cara a la maquinària que s’engegarà a partir de demà. Veurem si els dies previs a la segona volta ens reserven pactes sorprenents. La fiabilitat de les enquestes és limitada, però el marinisme té el suport d’una base social gens menyspreable. En tot cas, aquestes seran les eleccions que convertiran el Front Nacional, fins ara considerat un partit al marge de la política, en un partit més del ventall francès.

Hi ha la possibilitat que François Fillon resisteixi?

El candidat de la dreta és manté malgrat els escàndols de corrupció

Podria haver dimitit, tal com va prometre, en cas d’imputació pel cas Penélope. Podria haver cedit davant de les pressions dels barons del seu propi partit, que li demanaven “sentit comú” i li buscaven un substitut insistentment. Però el líder d’Els Republicans no va donar el braç a tòrcer i es va imposar com a autoritat absoluta. La dreta conservadora va fer pinya. Ha resistit cassolades i insults a cada desplaçament de campanya des que la justícia francesa el va imputar per malversació de fons públics, a mitjans de març. Aquest divendres, en una entrevista a Le Figaro, Fillon expressava la seva seguretat que la seva candidatura serà a la segona volta. En aquesta situació, Fillon podria guanyar contra Le Pen -davant d’una previsible desmobilització de l’esquerra en aquest cas-, però no contra Macron ni contra Mélenchon, diuen els analistes. Avui se sabrà si els encara indecisos entre l’electorat més conservador rescaten la dreta o la castiguen davant l’amenaça que representa Marine Le Pen.

És possible un duel Mélenchon - Le Pen?

El binomi dels dos extrems és la combinació més temuda

En una carta oberta publicada divendres a Le Monde i titulada “Jean-Luc Mélenchon, un poeta de la política”, l’actor, director i guionista Jacques Weber deia de Mélenchon: “ C’est lui, la vieille utopie! ” (És ell, la vella utopia!). Aquesta és la idea que molts tenen de Mélenchon: la d’un home cultivat que estima la política. A Marine Le Pen, en canvi, no li interessa la història, pràcticament no llegeix i no farceix els seus discursos de versos de Paul Éluard. Ara bé, tant Le Pen com Mélenchon són considerats candidats antisistema. Tots dos criden a una revolució contra les elits i tots dos fan que tremolin els mercats financers, que ja s’espanten per un possible pols entre aquests dos monstres dels platós televisius. Per a Le Pen, Mélenchon és un rival de somni: seria l’únic que la podria fer guanyar a la segona volta. Mélenchon, per la seva banda, comptaria amb els vots de l’electorat socialista que podria acabar d’abandonar Hamon.

La bombolla Emmanuel Macron pot punxar?

El candidat independent ha sigut la sorpresa política de l’any

És el presidenciable més jove, el rei dels sondejos i de les portades, exministre amant d’Alemanya i de la filosofia. Si Trump ha expressat el seu suport a Marine Le Pen, Obama ha trucat a Macron. Des que Charles de Gaulle va instaurar la V República mai abans un candidat independent sense experiència electoral havia arribat tan lluny. Aquesta falta d’experiència -tant electoral com de govern-és el seu punt més dèbil, el que podria fer que el francès mitjà tendís a votar un candidat amb una experiència més àmplia.

Quin dels candidats prefereix Europa?

Només Macron aposta clar per la UE i Le Pen en vol sortir

Marine Le Pen diu que si arriba a l’Elisi convocarà un referèndum sobre la pertinença de França a Europa. Mélenchon vol la renegociació dels tractats o la sortida. Fillon és proeuropeu light i no deixa de ser un candidat imputat per la justícia. Queda Macron, proeuropeu entusiasta, únic defensor del CETA.