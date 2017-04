El G-7 rebutja imposar sancions a Rússia per Síria

Els ministres Exteriors del G-7 han rebutjat la proposta del Regne Unit que plantejava la possibilitat d' imposar noves sancions a Rússia, ha informat el ministre d'Exteriors d'Itàlia, Angelino Alfano, que s'ha justificat per la manca de consens.

El ministre italià ha afirmat que, al parer d'Itàlia, "és més productiu tractar de comprometre a Rússia a través del diàleg" amb el Kremlin.

El grup dels set països més industrialitzats del món [França, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, els Estats Units, el Canadà i el Japó] s'han reunit a la localitat italiana de Lucca durant dos dies i de la trobada ha sortit la necessitat de fomentar una solució "política i no militar" a Síria en la qual participi activament Rússia al costat de la comunitat internacional. "No hi ha una solució purament militar al conflicte de Síria", sinó una política "que passa per afavorir una nova Constitució i un procés polític que porti a celebrar uns comicis que posin en el mà dels sirians el futur del país", ha expressat Alfano.

"Necessitem dialogar amb Rússia, evitant aïllar-la i també encoratjant [el president rus Vladímir] Putin perquè posi fi al suport" al règim del president sirià, Baixar al-Assad, perquè "Rússia té tota la força per pressionar Al-Assad perquè decreti l'alto el foc ", va dir Alfano.

Segons el responsable de la diplomàcia italiana, "Rússia pot jugar un paper decisiu" en el procés de transició política a Síria i aquest serà el missatge que traslladarà el secretari d'Estat dels Estats Units, Rex Tillerson, que avui dimarts viatja a Moscou per reunir-se amb el ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov.

Pel que fa a les sancions contra Rússia que havien estat defensades pel ministre britànic d'Exteriors, Boris Johnson, Alfano ha declarat que "ara mateix no hi ha un consens" i ha assegurat que aquestes han de ser adoptades com a última opció.

Aquestes són les principals conclusions recollides en la declaració conjunta que han signat els ministres i representants del Grup dels Set països més industrialitzats del món ().

El conflicte a Síria ha centrat l'atenció d'aquestes dues jornades, causa de l' atac químic al país que va causar la mort de 87 persones el 4 d'abril, del que Occident responsabilitza el règim d'Al-Assad, i que va ser contestat amb el llançament de míssils per part dels Estats Units contra la base siriana de Shayrat.