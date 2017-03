Gary Gardner: “Hem d’aprendre a viure bé sense consumir tant”

Visita Barcelona per presentar el llibre Ciutats sostenibles, del somni a l’acció, una publicació que ha dirigit i en la qual han participat una trentena d’investigadors d’arreu del món. Gardner té molt clar que avançar cap a la sostenibilitat és l’única alternativa de futur possible i que és millor fer-ho per iniciativa pròpia que no obligats per les circumstàncies ambientals.

Quins requisits ha de complir una ciutat per ser sostenible?

Ha de ser compacta, amb molts vincles socials i de comunicacions, de transport, perquè la gent estigui connectada. Ha de fer servir molts menys recursos i de manera molt més eficaç, i l’ésser humà ha de ser al centre de la planificació.

¿Per arribar-hi, caldrà un canvi de mentalitat, un canvi d’hàbits?

Totalment. Hem de replantejar el nostre rol dins la ciutat, sobretot pel que fa al consum. Què necessitem per viure bé? Fomentem les activitats que tenen poca empremta ecològica. Anar en bicicleta o a passejar al parc en tenen menys que anar a comprar a un centre comercial, per exemple. Hem d’aprendre a viure bé sense consumir tant.

Quina és el primer pas que cal fer si es vol avançar en aquesta direcció? Qui l’ha de fer?

Hem d’exigir als nostres líders que la sostenibilitat sigui una prioritat. El primer que s’ha de fer és mesurar les circumstàncies de la ciutat: les emissions de carboni, l’energia i els combustibles fòssils que fa servir... El sistema de transports i el sistema d’edificacions són dos sectors que tenen molt potencial per ser més eficients. Són un bon punt de partida.

És econòmicament viable una ciutat sostenible?

Depèn de la ciutat. És difícil parlar de sostenibilitat en termes generals, perquè cada ciutat és independent, té el seu clima i la seva geografia.

Creu que d’aquí uns anys serà una realitat? És optimista?

N’estic convençut. La pregunta és si serem sostenibles per decisió pròpia o perquè ens hi hem vist obligats per la falta de combustibles fòssils i l’escassetat de recursos. És molt millor si ho escollim, perquè tindrem més control i podrem dissenyar el futur que volem.