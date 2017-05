Joachim Goerres: “No hi ha un conflicte generacional a la UE”

Emmanuel Macron va arrasar entre els votants de 18 a 24 anys i entre els majors de 60. Marine Le Pen, en canvi, beu sobretot del suport electoral de la població de mitjana edat que més tem la pèrdua del nivell de vida o que menys confiança té en el seu futur. ¿Hi ha un conflicte generacional en aquesta UE? Joachim Goerres assegura que no. Aquest politòleg alemany és l’autor de l’informe Ageing democracies sobre el comportament polític de la gent gran, presentat ahir al CCCB.

¿La UE s’ha tornat més conservadora del que era abans?

No, el que hi ha és més consciència sobre determinats problemes i un d’ells és la immigració. Tot i que molts països europeus han estat rebent migrants durant les últimes dècades, l’increment en l’arribada que s’ha viscut recentment ha posicionat el tema com una de les primeres preocupacions. Els que avui són conservadors ja ho eren abans.

Amb el Brexit, l’aparició de líders com Corbyn, que té el suport del laborisme més jove, es parla de les diferències generacionals a la UE.

No hi ha un conflicte generacional. El que determina els comportaments polítics generalment és com va ser la iniciació de cadascú, de cada grup social en la política, en quin entorn i en quin moment o context històric ho van fer. Això determina molt més la politització o la visió de la UE que es pot tenir en un país o en un altre, i en unes generacions o altres.

Qui són els grups en conflicte?

Un grup són els que es beneficien de la globalització, tenen una millor educació, més mobilitat o treballen en sectors que no són tan fàcils de globalitzar, els altres tenen un nivell d’estudis més baix, les seves feines poden ser deslocalitzades i això els enfronta a realitats diferents. No són grups en conflicte directe però volen coses diferents i les forces polítiques que els representen també ho són. Macron va buscar obertament durant la campanya el suport d’aquests sectors de la societat més oberts. Va parlar més d’emocions que de polítiques, però buscava un votant més obert de mires.

Per què és important el vot jove en una societat que envelleix?

Qualsevol força política que vulgui tenir futur ha de voler captar el vot més jove. Però el seu èxit no té a veure només amb la ideologia dels candidats sinó amb com els perceben. Els joves estan més disposats a votar per candidats que no tenen possibilitats de guanyar les eleccions però que els semblen més frescos i més nous en el sistema.