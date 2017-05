L’efecte Schulz es desinfla

A l’ombra de les presidencials franceses, el superany electoral a Alemanya va deixar una nova bona notícia per a la Unió Democratacristiana (CDU) de la cancellera Angela Merkel i una de molt dolenta per al Partit Socialdemòcrata (SPD), liderat per l’expresident del Parlament Europeu Martin Schulz. Tot i ser uns comicis en un estat federal de poc pes, a Schleswig-Holstein, els resultats poden influir en la més important cita electoral d’aquest diumenge al land del Rin del Nord - Westfàlia, el més poblat del país. I, de retruc, pot tenir repercussió en la dinàmica política de tot el país a quatre mesos de les legislatives del 24 de setembre.

A l’hora de tancar-se aquesta edició, la CDU havia guanyat clarament a Schleswig-Holstein (33%) per davant del fins ara governant SPD (26,3%), en uns comicis amb una participació del 66% afavorida perquè, per primer cop, podien votar els electors a partir de 16 anys.

Merkel encapçala el sondeig

L’anomenat efecte Schulz rep un segon cop aquest any, ja que fa sis setmanes el partit conservador de Merkel també es va imposar folgadament (41%) a la regió del Saarland. Quan Schulz va anunciar al gener que es presentava com a cap de llista per a les generals del setembre, l’SPD va arribar a superar en les enquestes la CDU per primer cop en una dècada.

En les últimes setmanes els sondejos tornen a situar el partit de la cancellera al capdavant i la pressió augmenta de manera aguda per al líder socialdemòcrata de cara a la cita de diumenge al seu land natal, governat fins ara també pel seu partit. Si l’SPD perd allà, l’efecte Schulz es donaria per acabat. “Estem decebuts i tristos. No podem dir res bo d’aquests resultats. Com a demòcrates, hem de felicitar la CDU”, va reaccionar Schulz, mentre que la secretària general de l’SPD, Katarina Barley, assumia que Schleswig-Holstein sempre és un terreny difícil per al Partit Socialdemòcrata: “Haurem d’analitzar els resultats, determinar on són els errors i actuar en conseqüència”.

A l’altra cara de la moneda, el candidat de la CDU a Schleswig-Holstein, Daniel Günther, està a les portes de fer història: des del 2005 i durant tota la cancelleria de Merkel, cap polític democratacristià ha aconseguit ser cap de govern regional arribant de l’oposició. Coincideix que Günther era un autèntic desconegut per a l’opinió pública fins fa sis mesos, mentre que el candidat socialdemòcrata a Schleswig-Holstein, Torsten Albig, tenia el reconeixement del seu càrrec com a actual primer ministre del land. El seu actual govern, en coalició amb Els Verds i l’SSW, el partit de la minoria danesa i frisona, ja no és reeditable amb els nous resultats electorals.

Si bé l’SPD ha baixat 4,1 punts respecte al 2012, Els Verds han mantingut el seu electorat (13,3%) i l’SSW ha baixat fins al 3,6%. Les altres forces polítiques que formaran el Parlament regional de Kiel són els liberals de l’FDP (11,4%) i els populistes de dretes d’Alternativa per a Alemanya (AfD), que amb un 5,7%, segons el recompte aproximat de vots, aconseguirien la seva primera representació parlamentària en aquest land. L’AfD entraria així al dotzè Parlament regional dels 16 que es distribueixen pel país. Amb els resultats electorals, les opcions per formar govern a Schleswig-Holstein passarien per l’anomenada coalició Jamaica -en referència a la bandera d’aquest país, reflectida en els colors representatius de la CDU (negre), Els Verds i l’FDP (groc)- o per la coalició semàfor formada per l’SPD (vermell), Els Verds i l’FDP.