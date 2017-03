Més de 700 detinguts a Moscou

La multitudinària marxa opositora d’ahir a Moscou organitzada pel Fons de la Lluita Contra la Corrupció a Rússia, liderat per Aleksei Navalni, va acabar amb més de 700 detinguts i amb moltes escenes de violència entre policies i manifestants quan desfilaven pacíficament per les voreres del carrer Tverskaia. Les manifestacions, algunes autoritzades i d’altres no, van tenir lloc en 82 ciutats i a tot arreu es van registrar detencions.

Tot i que l’alcaldia de Moscou no va autoritzar la marxa, unes 30.000 persones -segons els organitzadors- van acudir a la convocatòria després que el Fons de la Lluita Contra la Corrupció pengés un vídeo a principis de mes a YouTube d’una investigació sobre les suposades propietats no declarades de Dmitri Medvédev, l’actual primer ministre, expresident rus, líder del partit oficialista Rússia Unida i home de confiança de Vladímir Putin.

En el vídeo, de 50 minuts, que en menys d’un mes té gairebé 12 milions de visualitzacions, el mateix Navalni explica que “Medvédev ha creat una xarxa d’estructures benèfiques a través de la qual rep suborns dels oligarques i de manera maníaca construeix palaus i cases de camp per tot el país, compra iots i castells medievals a l’estranger”. La conclusió de Navalni és que Medvédev pot actuar així perquè és el mateix que fan tots els polítics que són al cim del poder a Rússia, que tenen la protecció de les estructures de seguretat.

Feia uns anys que al centre de Moscou no es veia un desplegament policial tan gran per contrarestar una manifestació, i el balanç de la jornada a la capital russa, segons el portal OVD-Info, que fa seguiment de les persecucions polítiques, va ser de més de 700 detinguts. A la majoria se’ls va obrir un protocol administratiu per haver infringit l’ordre amb la celebració de mítings o marxes i després els van deixar anar, i als treballadors del Fons de Lluita Contra la Corrupció se’ls va obrir una causa per extremisme.

“Els sous a Rússia són inferiors al mínim de subsistència vital però Medvédev viu amb tots els luxes”, es llegia a la pancarta que portava el Vitali, un jove de 22 anys que ahir a Moscou va sortir per primera vegada a una manifestació perquè creu que no seria normal quedar-se a casa quan al carrer hi ha un acte contra els que roben. Les poques persones que portaven pancartes -perquè com que l’acció no estava autoritzada es va convocar com una passejada- van ser les primeres a ser detingudes.

Igual que el Vitali, a Moscou i a Sant Petersburg, les dues convocatòries més nombroses, hi havia molts joves i menors d’edat que sortien per primera vegada a una manifestació. “Això és perquè no miren les televisions federals i no estan tan manipulats per la propaganda estatal com altres sectors de la població”, explicava l’Elena des de Sant Petersburg.

La convocatòria d’ahir a Moscou es considera un èxit perquè normalment la gent a Rússia té por de participar en accions com aquesta per l’amenaça de ser detinguts i per les conseqüències que pot tenir a la feina o als estudis, i més després que s’endurissin els càstigs per comportament indegut durant la celebració de mítings, per desobediència a les forces de seguretat o per participar en manifestacions no autoritzades.

“No és normal que Rússia sigui un país ric en recursos i tanta gent visqui en la misèria i no hi ha hagi diners per a les pensions mentre els de dalt s’enriqueixen d’aquesta manera”, explicava enfadada la Liudmila, que s’ajudava amb un bastó per caminar ràpid enmig de la multitud, que deia que li serviria també per barallar-se amb la policia en cas de detenció. La senyora de 75 anys que anava agafada de bracet amb la Liudmila cridava somrient als antiavalots armats que vigilaven la marxa: “Va! Veniu amb nosaltres”.