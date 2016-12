Els Estats Units expulsen 35 espies russos pels ciberatacs en les eleccions

Barack Obama contraataca Rússia. Washington ha expulsat del país 35 espies i ha sancionat dos dels principals serveis d'intel·ligència russos per haver influït en les eleccions del 2016, en què Donald Trump es va imposar enmig dels rumors que el Kremlin havia orquestrat una campanya de ciberatacs per perjudicar la candidata demòcrata, Hillary Clinton.

Trump, el president electe que ha de prendre possessió el 20 de gener, ha rebutjat que el govern rus tingués res a veure amb la pirateria del Comitè Nacional Demòcrata, en què uns missatges asseguraven que la direcció del partit havia afavorit Clinton per sobre de Bernie Sanders.

Trump ara haurà de decidir si aixeca les sancions a les agències d'intel·ligència russes quan assumeixi la presidència. Al Congrés, alguns representants de la majoria republicana han demanat una investigació pública sobre les accions de Rússia.

Des de Hawaii, on passa les vacances de Nadal, Obama ha justificat les sancions decretades a les "repetides advertències públiques i privades" que la seva administració ha fet al Kremlin a la recerca d'una "resposta necessària i apropiada als esforços per danyar els interessos dels Estats Units en violació de les normes internacionals de comportament establertes".

