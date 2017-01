Trump creu ara en el ciberatac rus en les eleccions

Donald Trump va deixar clar ahir que la presidència dels Estats Units no el canviarà. El seu to combatiu i agressiu, el seu estil histriònic i la seva seguretat absoluta en si mateix exhibits en la campanya electoral seguiran. En la seva primera roda de premsa des del seu inesperat triomf, va carregar contra periodistes, el servei d’intel·ligència, Mèxic i les companyies nord-americanes que produeixen a l’estranger. Els nord-americans van votar per un canvi de direcció i Trump està decidit a lliurar-lo tan aviat com sigui possible.

El magnat del sector immobiliari novaiorquès va guanyar gràcies al seu atac a les elits -malgrat que en forma part- i perquè a molts votants els va agradar el seu estil sense pèls a la llengua. Aquest estil és la creu de l’encara president nord-americà, Barack Obama, que dimarts a la nit es va acomiadar del país amb un discurs d’esperança malgrat la divisió que hi ha als Estats Units.

“Sobre el pirateig, crec que va ser Rússia”, va admetre Trump quan li van preguntar si considerava que el president rus, Vladímir Putin havia ordenat un ciberatac contra el Partit Demòcrata i el Partit Republicà. És el primer cop que ho fa des que els serveis d’intel·ligència van acusar el Kremlin d’ingerència electoral. Tot i així, el president electe -que es va entrevistar amb els caps de la CIA, l’FBI i la NSA divendres passat- no va respondre si aquest pirateig afectaria les futures relacions entre Washington i Moscou, i va assegurar que altres països han llançat ciberatacs contra els EUA i ningú va fer tant d’enrenou.

Trump, que el 20 de gener jurarà el càrrec de president, va encarar la seva trobada amb periodistes segur de tenir una agenda clara per als pròxims quatre anys i disposat a atacar qui busqui desacreditar-lo.

Els mitjans i les notícies falses

En un primer moment, Trump va defensar la llibertat de premsa i va donar les gràcies als mitjans que van decidir no publicar un polèmic informe que assegura que l’espionatge rus té informació compromesa sobre ell que podria utilitzar per fer-li xantatge. L’FBI fa mesos que investiga si aquestes afirmacions són certes. “Són tot notícies falses, això no ha passat -va subratllar un Trump visiblement enfadat-. Això no s’hauria d’haver publicat mai. Penso que és una desgràcia que informació falsa que no ha passat mai hagi arribat al públic”. Més tard es va negar a respondre a una pregunta d’un periodista de la CNN -el primer gran mitjà que va parlar de l’informe- i va assegurar que la seva cadena de televisió publicava “notícies falses”.

D’altra banda, també va carregar contra els serveis d’intel·ligència per haver filtrat que li havien donat un resum del polèmic document -que fa mesos que era conegut pels cercles polítics de Washington i assenyala, sense proves, que hi va haver contactes entre membres del seu equip de campanya i agents russos-. “Vivim en l’Alemanya nazi?”, va tuitejar Trump, molest perquè segons ell les agències d’intel·ligència havien permès la publicació de l’informe. “Això és una cosa que va fer i que hauria fet l’Alemanya nazi”, va afegir en la roda de premsa.

Per a l’empresari multimilionari, que va repetir més d’una vegada que Rússia no tenia res en contra d’ell, creu que una bona relació amb Moscou serà beneficiosa per al seu país. “Si Putin m’aprecia no és una debilitat, sinó un actiu”, va dir, sense explicar si pensa aixecar les sancions contra Rússia per la seva suposada ingerència electoral i per l’annexió de Crimea.

D’altra banda, també va parlar de les polítiques que impulsarà des del primer dia que arribi a la Casa Blanca. Va tornar a prometre que derogarà la reforma sanitària d’Obama per un pla millor, que pensa construir un mur que pagarà Mèxic i imposar aranzels als productes nord-americans fabricats a l’estranger. Trump va assegurar que ell serà “el generador més gran d’ocupació que Déu hagi creat mai”.

El lideratge de l’empresa

Trump també va aprofitar la roda de premsa per anunciar que els seus dos fills adults i un col·laborador lideraran la seva empresa, tot i que no liquidarà els actius que hi té. Va recordar que no està obligat a fer-ho però que ho fa perquè no hi hagi sospites de conflicte d’interessos.

La seva advocada, Sheri Dillon, va explicar que la companyia Trump no establirà negocis nous a l’estranger, les operacions nacionals seran supervisades i els pagaments d’estrangers en hotels de Trump es donaran al Tresor. Alguns experts, però, creuen que les sospites continuaran, ja que el seu imperi seguirà sota el control de la seva família.

La CNN són “notícies falses”

Va ser el moment més tens de la roda de premsa, i el més desagradable. Un periodista de la CNN va demanar la paraula a Donald Trump després que el president electe carregués reiteradament contra aquesta cadena i la web BuzzFeed News per haver informat que Putin tenia material compromès sobre ell. “Tu, no”. “La teva empresa és horrorosa”. “No siguis maleducat”… Les respostes de Trump a la insistència del periodista van anar pujant de to fins que va esclatar: “Feu notícies falses!” I el periodista es va quedar sense torn de paraula. No gaire més ben parada en va sortir la web BuzzFeed News, que Trump va qualificar de “pila d’escombraries fracassada”. Els atacs de l’entorn de Trump a la CNN i a BuzzFeed News feia hores que duraven i el mateix president electe ho havia considerat a Twitter de “caça de bruixes” contra ell.

El desafiament: La cadena es defensa

Moments després de l’enganxada, la CNN es va defensar amb l’argument que la cadena no havia publicat cap text confidencial sobre la connexió de Trump amb Rússia -la veracitat dels quals no s’havia pogut confirmar- però sí que havia informat de la seva existència. En canvi, BuzzFeed News sí que va publicar els informes confidencials a la seva web, fins a 35 pàgines de documentació, on es parlava de trobades, acords i material sensible -recopilat tot plegat per un exagent dels serveis secrets britànics- sobre la relació de Donald Trump amb Rússia.

Sanitat: “L’Obamacare és un desastre absolut”

“Pensava que no em preguntaríeu mai sobre això”, va dir Donald Trump al periodista que va fer la primera pregunta sobre la reforma sanitària d’Obama. El republicà esperava, desitjava, parlar del tema. “Estareu molt orgullosos del que farem en sanitat”, va avançar sense concretar cap mesura.

La proposta del seu equip per substituir l’Obamacare preocupa tant a demòcrates com a republicans, que creuen que no té un pla B tot i haver promès que retirarà el programa tan bon punt sigui nomenat president. “L’Obamacare és un desastre absolut, el retirarem i farem un favor als demòcrates”.

Immigració: “Farem el mur i el pagarà Mèxic”

A principis de gener Donald Trump va haver de reconèixer que si vol que el mur amb Mèxic que va prometre en campanya es construeixi durant els seus quatre anys de mandat, haurà de finançar-se amb diners nord-americans i no ser costejat pel país veí, tal com havia assegurat abans de les eleccions. Ja va avançar, però, que tot el que paguessin els EUA ho hauria de reemborsar el govern d’Enrique Peña Nieto i ahir ho va tornar a repetir.

“Construirem un mur, no una tanca, i serà reemborsat per Mèxic”, va dir el republicà, espolsant qualsevol dubte sobre una possible marxa enrere en les seves promeses electorals. “No crec que hàgim d’esperar ni un any, ni un any i mig per començar a construir-lo, no crec que hàgim d’esperar a tenir un acord amb el govern mexicà”, va explicar Trump, tot i que va deixar clar que les negociacions amb Peña Nieto es duran a terme immediatament després d’assumir la presidència. “Mèxic assumirà les despeses de la construcció del mur, tot i que serà a través d’un refinançament”, va dir el republicà i, de manera críptica, va deixar anar que segurament els diners invertits pels EUA no es recuperaran a través “d’un pagament”.

El futur president també va voler allunyar-se de les acusacions de racisme que pesen sobre ell des del dia que va anunciar que es presentava a les eleccions -llavors va dir que els mexicans que arribaven als EUA “portaven crim i drogues” i eren “violadors”- assegurant: “No els culpo d’aprofitar-se del nostre país, estimo els mexicans i n’hi ha alguns que treballen per a mi”.