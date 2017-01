Trump: "Merkel ha comès un error catastròfic acollint els refugiats"

La cancellera alemanya Angela Merkel ha comès "un error molt catastròfic" acollint més d'un milió de refugiats, ha assegurat el president electe dels Estats Units en la primera entrevista que concedeix a mitjans europeus. Trump, que serà investit aquest divendres, ha assegurat al diari britànic 'The Times' i el sensacionalista alemany 'Bild' que la UE s'ha convertit en un vehicle per a Alemanya, i ha dit que Merkel és, de lluny, la dirigent més important d'Europa.

Trump ha destacat algunes de les seves prioritats en política exterior: negociar acords de comerç més favorables per als Estats Units des de les seves idees proteccionistes (i en particular reduir les importacions de la Xina) i reforçar les seves fronteres.

A favor del Brexit

Trump ha dit que el "Brexit va ser una decisió intel·ligent". De fet, l'entrevista per a 'The Times' ha estat conduïda pel diputat Michael Gove, un destacat defensor de la campanya 'Vote leave' que va portar al Brexit. Gove ha estat el primer representant dels conservadors britànics que es reuneix amb Trump. Abans ho va fer Nigel Farage, fundador de l'ultradretà UKIP.

Trump creu que la UE continuarà retrocedint: "Crec que altres països marxaran. Mantenir-los units no serà tan fàcil com molts es creuen". El proper inquilí de la Casa Blanca assegura a més que negociarà "molt ràpidament" un acord de comerç amb el Regne Unit que entri en vigor després del Brexit: "Sóc un gran fan del Regne Unit, treballarem dur per fer-ho ràpid i bé. Que sigui bo per a les dues parts".

Temes clau en política exterior



Trump apunta en les entrevistes algunes de les línies mestres de la seva política exterior:

Rússia : Un possible acord de reducció de l'arsenal nuclear a canvi de l'aixecament de sancions.

: Un possible acord de reducció de l'arsenal nuclear a canvi de l'aixecament de sancions. OTAN : és un organisme "obsolet" però "molt important per a mi", i els altres aliats hi han de contribuir "de manera justa".

: és un organisme "obsolet" però "molt important per a mi", i els altres aliats hi han de contribuir "de manera justa". Pròxim Orient : Condemna al invasió nord-americana de l'Iraq del 2003 com la pitjor decisió de la història del país: "Va ser com llançar pedres a un rusc d'abelles".

: Condemna al invasió nord-americana de l'Iraq del 2003 com la pitjor decisió de la història del país: "Va ser com llançar pedres a un rusc d'abelles". Acord nuclear amb l'Iran: "És un dels acords més estúpids que he vist mai".

Trump, imprevisible en política exterior Sobre l'ús del seu polèmic compte de Twitter, Trump assegura que el continuarà gestionant ell mateix quan sigui president: "Està funcionant, estem tuitejant, havia pensat de fer-ne menys, però la premsa em cobreix de manera tan deshonesta... ho penjo al Twitter i al cap d'un moment és una notícia d'última hora".