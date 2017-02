Trump no anirà al sopar anual amb els periodistes

El president dels EUA, Donald Trump, ha anunciat que trencarà amb la tradició i no assistirà al sopar de corresponsals de la Casa Blanca, un important esdeveniment social que és una oportunitat per fer bromes i alleugerir les tensions entre el Govern i la premsa.

" No assistiré al sopar de corresponsals de la Casa Blanca aquest any. Si us plau, els desitjo a tots el millor i que tinguin una gran nit!", ha dit Trump en el seu compte de la xarxa social Twitter.

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2017

L'anunci de Trump arriba en un moment de grans tensions amb els mitjans de comunicació, als quals divendres va acusar de "deshonestos", d'"enemic del poble" i de divulgadors de "notícies falses".

A la segona jornada de la Conferència anual d'Acció Política Conservadora (CPAC), Trump va carregar contra la premsa per pensar que mai guanyaria les eleccions presidencials de novembre passat i per mantenir sempre com a favorita de les enquestes a la candidata demòcrata Hillary Clinton.

El sopar està organitzada des de 1920 per l' Associació de Corresponsals de la Casa Blanca, una organització que aplega els periodistes que cobreixen la informació del Govern dels EUA i que ha estat molt crítica amb el tracte de Trump a la premsa i les restriccions posades als informadors que segueixen al president.

El sopar es farà igual

En un comunicat, el president de l'Associació de Corresponsals de la Casa Blanca, Jeff Mason, ha dit que l'organització "pren nota" de l'anunci de Trump, però que el sopar seguirà sent una celebració de la Primera Esmena de la Constitució, que protegeix la llibertat d'expressió i la llibertat de premsa.

"L'Associació de Corresponsals de la Casa Blanca pren nota de l'anunci del president Donald Trump a Twitter que no té previst assistir al sopar, que ha estat i seguirà sent una celebració de la Primera Esmena i del paper clau que juga la premsa independent en favor d'una república saludable", ha dit Mason.

El sopar anual de l'Associació de Corresponsals de la Casa Blanca tradicionalment compta amb la participació del president, la primera dama, alts funcionaris del Govern i els periodistes que cobreixen la Casa Blanca dels grans mitjans de comunicació dels Estats Units, com la CNN i 'The New York Times'.