El mur de Trump augmenta la tensió entre Mèxic i els EUA

La tensió entre Mèxic i els Estats Units continua creixent. Dues promeses electorals del nou president nord-americà, Donald Trump -un mur fronterer i la renegociació del tractat de lliure comerç d’Amèrica del Nord (NAFTA, les sigles en anglès)-, són l’origen del deteriorament de les relacions dels dos països veïns. El president mexicà, Enrique Peña Nieto, va cancel·lar ahir la visita a la Casa Blanca mentre que el govern de Trump va anunciar que pensa gravar en un 20% les importacions mexicanes per pagar la polèmica barrera a la frontera.

L’endemà que Trump firmés un decret per iniciar la construcció del polèmic mur, Peña Nieto va dir, en un tuit, que informat a l’equip del president nord-americà de la seva decisió. Per la seva banda, Trump va dir, en un discurs a la trobada que va celebrar ahir el seu partit a Filadèlfia, que l’anul·lació havia sigut de mutu acord. “No hauria tingut sentit” si Mèxic no tracta els EUA “amb respecte”, va dir.

Intercanvi de tuits

Peña Nieto, però, va prendre la decisió després d’un creuament de tuits amb Trump. Al matí, el líder americà havia insistit que si el seu veí del sud no pagava el cost del mur no hi havia res a parlar. Era la resposta al missatge del dia anterior de Peña Nieto, televisat i fet públic també a Twitter, en el qual criticava la decisió de Washington d’ordenar la construcció. “Mèxic no creu en murs”, va dir, i va advertir que el seu país no el pagaria.

En dos tuits, Trump va dir: “Els EUA tenen 60.000 milions de dòlars de dèficit comercial amb Mèxic. Des del principi del NAFTA l’acord ha sigut beneficiós només per a una part i ens ha suposat la pèrdua d’un gran nombre de llocs de treball i d’empreses. Si Mèxic es nega a pagar pel mur, llavors serà millor cancel·lar la reunió prevista”.

Més tard, la Casa Blanca va explicar que donava suport a una proposta de legisladors republicans que volen posar un aranzel a les importacions de Mèxic. Calculen que la mesura generaria els diners necessaris per finançar la infraestructura.

El projecte podria tenir un cost de més de 10.000 milions de dòlars i alguns membres del partit del president consideren que el país no s’ho pot permetre. Trump, però, insisteix que Mèxic serà qui pagarà el cost. I ahir el seu govern va explicar com.

Si la decisió tira endavant podria crear una guerra comercial entre els dos països que afectaria no només les empreses mexicanes sinó també les nord-americanes i els seus consumidors.

La trobada amb Peña Nieto hauria sigut la segona de Trump amb un líder estranger després que avui es reuneixi amb la primera ministra britànica, Theresa May. Les conseqüències de la crisi diplomàtica són una incògnita. Podria suposar la fi de l’acord de NAFTA-que inclou el Canadà- després de més de 20 anys de vigència, que tindria un impacte negatiu a les seves economies.