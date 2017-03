Trump denuncia que Obama el va espiar

“Terrible! Just acabo de saber que Obama va punxar les meves trucades a la Torre Trump abans de les eleccions. No va trobar res”. Donald Trump va tornar a fer servir Twitter ahir per llançar un seguit de missatges explosius. L’esmentada és només la primera d’una sèrie de piulades que va fer acusant el seu predecessor, Barack Obama, d’haver-lo estat espiant just abans que se celebressin els comicis del 8 de novembre.

“Això és maccarthisme!”, va dir el republicà, fent referència a la Caça de Bruixes que va promoure el senador de la ultradreta als anys 50. Sense cap prova, sense cap dada, el president dels Estats Units va carregar contra Obama, titllant-lo de ser “un home dolent (o malalt)” i acusant-lo d’haver orquestrat un complot a l’estil del Watergate, l’escàndol polític que va acabar amb la presidència de Richard Nixon l’any 1974.

Trump no va fer esment a la font que li permetia fer aquestes denúncies públiques, però el Washington Post afirmava ahir que el president podria haver tret la informació d’un article del portal web ultradretà Breitbart News -mitjà que fins fa poc dirigia Steve Bannon, un dels seus principals assessors-, que suggeria que l’administració Obama va fer servir estratègies de l’espionatge per monitoritzar l’equip de campanya de Trump. La notícia de Breitbart News es va publicar divendres i hauria circulat entre els assistents del president fins a arribar a ell, assegura el Washington Post.

El portaveu de Barack Obama, Kevin Lewis, va respondre ahir a la tarda a les acusacions. “Ni el president Obama ni ningú a la Casa Blanca ha ordenat mai la vigilància de cap ciutadà nord-americà”, va dir en un breu comunicat, i va afegir que “qualsevol suggeriment d’haver-ho fet és simplement fals”. L’FBI i el departament de Justícia es van negar a fer declaracions sobre aquesta qüestió, però l’episodi d’ahir suma tensió a la problemàtica relació que mantenen les agències d’intel·ligència nord-americanes i el republicà, que ha llançat dures crítiques contra elles assegurant que són fidels a Obama i que han provat de boicotejar la seva presidència.

Greu crisi de govern

L’ofensiva d’ahir de Trump es pot interpretar com el mecanisme d’autodefensa d’un lideratge en hores baixes. El president nord-americà està en plena crisi política pels contactes que importants membres del seu equip de campanya, que després han passat a formar part del seu govern, van mantenir amb el Kremlin. El seu escollit com a cap de la seguretat nacional, Michael Flynn, va haver de dimitir per haver mentit en aquesta qüestió. Dijous el seu fiscal general, Jeff Sessions, va haver de renunciar a liderar una possible investigació sobre l’espionatge rus per no haver explicat al Senat que durant la campanya electoral es va reunir dos cops amb l’ambaixador rus. Fins i tot el seu gendre i assessor, Jared Kusher, s’ha vist esquitxat per l’assumpte, perquè també hauria mantingut trobades amb el representant del Kremlin. L’escàndol no deixa de créixer i la resposta del president és l’atac. Divendres va provar de vincular els demòcrates amb Rússia, anunciant una investigació contra el líder dels demòcrates al Senat, Chuck Schumer, per una suposada relació amb Vladímir Putin.