Trump no pot finançar el mur

Donald Trump va insistir ahir que construirà un mur a la frontera entre els Estats Units i Mèxic. Però la seva gran promesa electoral haurà d’esperar. El president nord-americà ha renunciat a la seva demanda de fons al Congrés per a aquest projecte per evitar un tancament del govern. El finançament del mur amenaçava de bloquejar l’aprovació dels pressupostos federals.

Sense diners per al mur, Trump es queda sense un altre èxit per als seus primers 100 dies de govern, que es compleixen aquest dissabte -una data simbòlica en la qual es farà el primer examen a la seva jove presidència-. El Congrés també va evitar que complís la seva promesa de derogar la llei sanitària del seu antecessor, Barack Obama. I els tribunals han paralitzat dos cops el seu veto a immigrants de sis països de majoria musulmana i refugiats de tot el món.

Tot i així, Trump, en un dels seus tuits matinals, va assegurar que el mur “es construirà i ajudarà a aturar les drogues, el tràfic d’humans, etcètera”. “No deixis que els mitjans de comunicació falsos et diguin que he canviat la meva posició”, va afegir.

Continua sent una prioritat

Diversos portaveus del seu govern van deixar clar que la construcció del mur fronterer continua sent “una prioritat”. Però el president nord-americà hauria decidit deixar per a més endavant, al setembre, la negociació amb els congressistes per finançar els més de 20.000 milions de dòlars que costa aquest projecte.

Tant alguns legisladors membres del seu partit -republicans- com la majoria dels demòcrates s’oposaven de manera contundent a destinar una partida pressupostària per iniciar aquest projecte. El Partit Republicà té la majoria de les dues cambres però necessita el suport de senadors demòcrates, ja que per aprovar els pressupostos necessita 60 vots al Senat i només en té 52.

El magnat novaiorquès, segons la Casa Blanca, es podria conformar amb més fons per a la seguretat fronterera -per pagar més drons i més agents i, per tant, evitaria una batalla que podria tancar el govern el dia 100 de la seva presidència-. L’amenaça d’un tancament, però, continuarà i es podria produir el 30 de setembre, quan s’han de negociar els pressupostos del pròxim any fiscal.

D’altra banda, els congressistes han de decidir aquests dies si mantenen el finançament de la reforma sanitària d’Obama coneguda com a Obamacare. Precisament, l’últim cop que es va paralitzar l’activitat del govern va ser el 2013, quan els republicans van impedir l’aprovació dels pressupostos durant dues setmanes per intentar derogar l’Obamacare. Durant aquells dies, milers de funcionaris es van quedar sense treballar, i diverses agències governamentals, parcs i museus federals van haver de tancar. Els serveis bàsics, però, es van mantenir -com els relacionats amb seguretat i defensa.

El mur és la promesa estrella de la campanya de Trump. I, malgrat que ha dit que Mèxic el pagarà, ha admès que els Estats Units l’hauran de finançar primer.