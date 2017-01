Trump ordenarà avui la construcció del mur a la frontera amb Mèxic

El president nord-americà, Donald Trump, signarà aquest dimecres l'ordre per construir un mur al llarg de la frontera amb Mèxic. Serà la primera d'una sèrie d'accions per reprimir la immigració i reforçar la "seguretat nacional", que preveuen també polèmiques mesures com:

retallar el nombre de refugiats sirians i d'altres països de majoria musulmana que seran acollits als Estats Unit,

i d'altres països de majoria musulmana que seran acollits als Estats Unit, restablir el programa de detenció secreta de la CIA en centres d'arreu del món,

mantenir en funcionament la presó de Guantánamo,

designar formalment els Germans Musulmans com a organització terrorista.

Trump ja ha anunciat a Twitter que avui serà "un gran dia" per a la seguretat nacional

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de gener de 2017

Trump signarà l'ordre de construcció del mur en una intervenció al Departament de Seguretat nacional, el mateix dia que el ministre d'Exteriors de Mèxic, Luís Videgaray, arriba a Washington per preparar la visita del president Enrique Peña Nieto, un dels primers caps d'estat que visitarà el nou inquilí de la Casa Blanca. La construcció del mur, que ja blinda parcialment la frontera entre tots dos països, era un dels leitmotiv de la campanya populista de Trump, que criminalitza els migrants sense papers i els identifica amb la delinqüència, les drogues i el terrorisme. No queda clar, però, d'on sortiran els fons per construir el mur, que es calculen en 14.000 millions de dòlars (més de 13.000 milions d'euros): Trump va assegurar que passaria la factura a Mèxic, però el govern de Peña Nieto s'hi nega. Tot apunta, doncs, que la despesa ha de passar pel Congrés.

Segons informa 'The New York Times', l'esborrany d'una altra ordre executiva que circula dins l'administració preveu revisar si la CIA ha de reobrir els anomenats "llocs foscos", els centres de detenció i interrogatori a l'estranger que l'expresident Barack Obama va ordenar tancar en arribar al govern el 2009. No queda clar, però, que l'ordre s'arribi a fer pública, ja que es tracta d'un programa altament secret. Una altra ordre vol revisar la normativa interna de l'exèrcit per recuperar tècniques d'interrogatori, després de la polèmica de fa uns anys sobre la prohibició de la tortura.

L'altra ordre deixa sota consideració del secretari d'Estat, el càrrec que ocuparà l'expetrolier Rex Tillerson, decidir si cal situar els Germans Musulmans a la llista negra d'organitzacions terroristes. La mesura, reclamada per la dictadura del mariscal Al-Sissi a Egipte, tindria fortes implicacions en l'activitat de la diplomàcia nord-americana al Pròxim Orient i suposaria un gir dràstic en la política d'estendre ponts amb el món àrab que Obama va protagonitzar en els primers anys del seu primer mandat.

Pel que fa als refugiats, els esborranys plantegen aturar l'acollida de refugiats sirians i d'altres països de majoria musulmana (inclosos l'Afganistan, l'Iraq o Somàlia) almenys temporalment. La mesura s'inscriu en la promesa electoral de Trump de prohibir la immigració de musulmans als Estats Units, amb l'argument que el sol fet de professar aquesta religió porta associada la sospita de terrorisme. Aquestes polítiques ja van generar un fort rebuig dels defensors dels drets humans i de les minories, en defensa de la tradició nord-americana d'acollida de migrants de tots els orígens. Obama va ordenar que enguany fossin acollits als Estats Units 110.000 refugiats, dels quals 25.000 ja han arribat al país: Trump vol rebaixar la xifra total a 50.000.