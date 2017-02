La Xina despunta en tecnologia militar

L'informe de l' Institut Internacional d'Estudis Estratègics ( IISS, per les sigles en anglès) afirma, en el seu informe anual sobre balanç militar, que la Xina és totalment autosuficient en desenvolupament tecnològic militar i, no només l'està utilitzant pel seu propi benefici, també l'està venent a països que antigament no podrien adquirir aquesta armamentística dels països occidentals. D'aquesta manera, l'IISS explica que el gegant asiàtic estaria dotant a països com Nigèria o l'Aràbia Saudita de d'artefactes avançats. En el cas dels països africans, haurien passat de comprar tecnologia post-soviètica a demandar el nou material ideat per la Xina.

Aquestes dades, segons l'informe, serien raó suficient per als Estats Units per pensar que el país asiàtic pren la davantera en investigació i desenvolupament militar.

El pressupost oficial de Pequín és 1,8 vegades més alt que el de Corea del Sud i Japó combinats i va representar, l'any 2016, més d'un terç de la despesa total d'Àsia en aquesta matèria.

Per la seva part, la major preocupació per a Europa és Rússia. El país, segons les dades de l'IISS, tindria material bèl·lic més valuós que la força més important de l'OTAN, els Estats Units. El país rus hauria renovat el seu armament recentment i moltes de les novetats les hauria posat a prova a l'ofensiva de Síria.

540x306 Gràfic extret de l'informe de l'IISS, on mostra el potencial de l'armamentística russa davant la nord-americana. / IISS Gràfic extret de l'informe de l'IISS, on mostra el potencial de l'armamentística russa davant la nord-americana. / IISS

Europa en conjunt, per la seva part i sota l'aixoplug de l' OTAN, ha incrementat la despesa militar respecte de l'any anterior, però resulta ser insuficient en comparació al PIB general. Mentre l'OTAN va determinar que la despesa havia de ser del 2% del PIB nacional, només dos països han complert amb la promesa: Grècia i Estònia. El Regne Unit, tot i ser un dels cinc països del món que més recursos ha destinat a la despesa militar, no arriba al 2% designat i es queda en el 1,98%. Així i tot, la pròpia aliança ha defensat l'aportació efectuada.

Les crítiques de Donald Trump a la pobre despesa dels països aliats de l'OTAN ha tingut, per tant, els seus resultats. En total, la despesa hauria pujat en 10 bilions, respecte del 2015. La mateixa Aliança es congratula de la despesa efectuada pel Regne Unit, tot i que el present informe de l'IISS destaca que no han arribat al 2% del seu PIB. Els Estats Units, per la seva part, representen el 70% del pressupost de l'OTAN, raó per la qual el president Trump ha criticat obertament als altres països que en formen part.