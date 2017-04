Un jutge anul·la l'ordre executiva de Trump contra les "ciutats santuari"

Un jutge del Tribunal Federal de San Francisco ( Califòrnia) ha anul·lat, aquest dimarts, l'ordre executiva del president Trump, que volia tallar el finançament de les anomenades "ciutats santuari", aquelles que es neguen a col·laborar amb les autoritats federals per a deportar els immigrants.

És la segona vegada que la justícia dels EUA bloquegen una ordre executiva de Trump: la primera va ser la coneguda com a 'muslim ban' que prohibia l'entrada als Estats Units de ciutadans de diversos països de l' Orient Mitjà.

En un comunicat aquest dimecres, la Casa Blanca ha assegurat que la decisió del jutge californià suposa un "regal" per a les bandes criminals i els càrtels de la droga.

"Servirà per empoderar les pitjors formes de tràfic de persones i explotació sexual, i posa en risc la vida de milers de persones innocents", diu l'administració de Donald Trump.

El Govern dels EUA, a més, acusa les autoritats locals de San Francisco i d'altres "ciutats santuari" com Nova York o Chicago i altres 200 localitats, de "tenir les mans tacades de sang d'estatunidencs morts a mans d'immigrants sense documentació".

La Casa Blanca continuarà

"Aquesta sentència planteja dubtes i soscava la nostra confiança en el sistema legal del nostre país. Amb tot, continuarem perseguint les ciutats santuari amb tots els nostres recursos legals", ha assegurat la Casa Blanca.

El jutge que ha anul·lat aquesta ordre de Trump considera que el president dels EUA no té poders per retirar fons federals a determinades ciutats només "perquè una jurisdicció escull una estratègia per fer complir la llei que el president rebutja".