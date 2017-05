El cara a cara més dur

A quatre dies de les eleccions de diumenge i amb les enquestes en contra, la candidata ultradretana a la presidència de França, Marina Le Pen, ha anat al primer i últim cara a cara electoral amb un discurs dur i directe contra el seu rival. La líder del Front Nacional ha intentat presentar Emmanuel Macron com el representant "de les finances" i "la continuïtat" del quinquenni socialista de François Hollande, adreçant-se en diverses ocasions com a "ministre". Macron va ser el titular de Finances, l'home que va ordenar retallades socials per complir amb el manament de la Unió Europea per quadrar el dèficit. L'aspirant liberal ha respost que Le Pen no té programa i que la seva candidatura encarna la derrota.



"Vostè és el candidat de les finances, de la 'uberització', de la globalització salvatge", ha etzibat d'entrada Le Pen, que s'ha presentat, per contra, com "la candidata del poble, de la seva cultura, la seva civilització, la seva unitat, de la nació que protegeix els ciutadans i les fronteres enfront de la globalització i l'islamisme".



El candidat socioliberal, per la seva banda, s'ha defensat posant de manifest la falta de "finor" de Le Pen i la seva absència de desig de buscar "un debat democràtic".



"Vostè és l'autèntica hereva d'un cognom, d'un partit, d'un sistema que prospera en l'enuig dels francesos. Des de fa 40 anys tenim als Le Pen candidats a l'elecció", ha dit Macron, que ha intentat atacar pel costat més feble de la seva rival, en retreure-li que no té programa per conduir el país i en què la seva candidatura "s'assenta en les mentides".



"Vostè continuï amb els seus insults, jo crec que la qüestió és saber si els francesos volen l'esperit de derrota que vostè encarna (...) o el de conquesta que sempre ha donat triomfs als francesos", ha acusat Macron.

El cara a cara ha anat pujant de tensió quan Le Pen ha acusat l'exministre de ser "indulgent" i complaent amb el fonamentalisme islàmic, en definitiva de ser excessivament tou en la lluita contra el terrorisme, que ha castigat el país i ha obligat a decretar l'estat d'emergència des dels atemptats del 2015.

Macron ha replicat que el terrorisme seria la seva prioritat si és surt guanyador diumenge i ha acusat la rival de ser simplista. "El que s'està proposant són pedaços ", ha dit, referint-se a les seves propostes per tancar les fronteres de França per frenar l'arribada de refugiats i immigrants irregulars.

"Vostè està dient mentides", ha negat Macron quan Le Pen va assegurar que tenia familars reconvertits a l'islam.