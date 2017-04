Les claus de l'atac químic d'Idlib

Quina arma química es va utilitzar?

L’agent nerviós, concretament el sarín, és molt probablement el tipus d’arma química que va utilitzar-se en l’atac del passat dimarts a la província d’Idlib, a Síria. Les pupil·les dilatades, espasmes musculars i la defecació involuntària són els símptomes dels pacients que van ser atesos posteriorment a l’hospital per equips de Metges Sense Fronteres (MSF) a la regió. Aquests efectes, segons va sostenir l’ONG i també l’Organització Mundial de la Salut (OMS), són del tot compatibles amb l’exposició a un gas neurotòxic com el sarín.

Com es va produir l'atac?

L’atac va consistir en una pluja de gas tòxic, ja que van llançar-se des de l’aire projectils amb aquesta substància. S’hauria convertit en una trampa mortal perquè inhalar aquest element és letal i la majoria de víctimes estaven dormint. Els agents neurotòxics actuen de forma irreversible sobre el sistema nerviós. De fet, 0,5 mil·ligrams de gas sarín són suficients per matar una persona, segons recull la Reial Societat Espanyola de Química. I un projectil pot arribar a contenir-ne fins a tres quilograms.

Com va afectar el gas tòxic a la salut?

Tal com va explicar l’Observatori Sirià de Drets Humans, els morts van ser per asfíxia, ja que la substància bloqueja la connexió neurològica i impedeix respirar. La resta de víctimes treien espuma per la boca o vomitaven, tenien els ulls irritats i dificultats respiratòries, encara que no presentaven ferides externes.

Quins elements contenia l'arma química?

Les víctimes ingressades desprenien una olor molt acusada de lleixiu. Per tant, la substància química utilitzada es podria tractar, segons MSF, d’un agent nerviós binari, és a dir, que està compost per dues o diverses substàncies químiques, una de les quals seria el clor en aquest cas.

Poden recuperar-se les víctimes?

Els efectes poden pal·liar-se, però la situació als centres mèdics de Síria va dificultar-ho. Segons va denunciar l’OMS, la capacitat dels hospitals està limitada perquè la majoria d’atacs dels últims dies han tingut com a objectiu els centres sanitaris. Tot i així, l’organització va enviar medicaments per respondre d’immediat a l’emergència.