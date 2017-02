Brussel·les defensa que els becaris no cobrin perquè és una "tradició" internacional

La Comissió Europea que presideix Jean-Claude Juncker, ha defensat l'existència de pràctiques no remunerades en les institucions comunitàries per ser una "tradició" d'organitzacions a nivell internacional.

"Les beques no pagades no són una cosa que la Unió Europea s'acabi d'inventar sinó una tradició entre moltes institucions a nivell mundial", justifica la portaveu comunitària d'Exteriors, Maja Kocijancic, que ha afegit que l'ONU també oferta aquest tipus de pràctiques.

Durant la roda de premsa diària de l'executiu comunitari, Kocijancic ha assenyalat que les beques no pagades en les delegacions europees en països no comunitaris són un aspecte "de pressupost" i que és un assumpte que "s'està estudiant" per veure què es pot fer al respecte.

La Defensora del Poble de la UE, Emily O'Reilly, ha instat el Servei d'Acció Exterior Europeu (SEAE) a pagar a tots els seus treballadors en pràctiques un "salari apropiat" per facilitar que joves de tots els nivells socials tinguin accés a aquesta experiència.

Queixa d'una estudiant austríaca

O'Reilly fa aquesta recomanació després de rebre una queixa d'una jove austríaca que havia fet pràctiques no remunerades en una delegació europea a l'Àsia. "Aquestes beques poden ser un punt de partida en les carreres de molts joves i haurien d'estar disponibles per a tanta gent com fos possible", alerta O'Reilly, que demana a les institucions europees que "liderin amb l'exemple" i assegurin que els joves no depenguin del seu nivell econòmic previ per participar en aquesta experiència.

Segons dades de la defensora, el SEAE té gairebé 800 becaris no remunerats en les seves delegacions a tot el món, que han de fer front a despeses com l'allotjament, les assegurances o el viatge fins al seu destí, entre d'altres aspectes.

La portaveu de l'executiu comunitari ha assegurat que havien "pres nota" de l'opinió de la defensora del Poble, i ha assegurat que el seu sistema de beques es basa en un programa "obert" amb regles "transparents".

La Coalició Global de Becaris (GIC, per les sigles en anglès) ha convocat diverses manifestacions en ciutats com Brussel·les o Ginebra dilluns que ve per demanar pràctiques remunerades de qualitat i un accés igualitari a les mateixes en les institucions mundials