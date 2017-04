El cap del comitè del Congrés que investiga les connexions entre Rússia i Trump es retira del cas

El republicà Devin Nunes, president del comitè d'Intel·ligència de la Cambra de Representants dels Estats Units, ha anunciat aquest dijous que s'inhibeix de la investigació sobre els suposats nexes entre Rússia i Donald Trump que està realitzant el comitè que dirigeix. Nunes es desvincula del cas per les denúncies que qüestionen l'ètica de la seva gestió de la investigació.

"Crec que és el millor per a l'interès del comitè i del Congrés", ha dit Nunes en un comunicat. El congressista ha assenyalat, però, que continuarà complint amb "la resta de responsabilitats com a president del comitè" mentre el comitè d'Ètica aclareix l'assumpte sobre la seva gestió i ha sol·licitat parlar-hi "com més aviat millor" per demostrar que les denúncies contra ell no tenen validesa.

El republicà ha acabat cedint a les pressions dels demòcrates que havien demanat que es retirés de la investigació perquè consideraven que l'equip de Donald Trump tenia influència sobre ell i condicionava les seves decisions.

De fet, Nunes havia col·laborat estretament amb l'equip de transició del president abans que Trump fos nomenat el passat 20 de gener.

Més tard, al mes de març, va visitar en solitari la Casa Blanca i, sense avisar els membres del seu comitè, va anunciar en roda de premsa que hi havia la possibilitat que les comunicacions de Donald Trump haguessin sigut interceptades de manera indirecta aprofitant una ordre judicial que permetia espiar altres alts càrrecs.

Nunes, però, no va revelar d'on havia tret aquesta informació i només va dir que havia rebut dades d'una font anònima amb la qual s'havia reunit a la Casa Blanca, fet que va fer saltar les alarmes de demòcrates i republicans sobre la seva independència.

Les declaracions de Nunes aquell dia van servir a Trump per reforçar les seves denúncies contra l'expresident Barack Obama, a qui acusa, sense proves, d'haver-lo espiat abans de les eleccions.