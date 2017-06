El discurs de Guardiola sobre el referèndum, a la premsa internacional

La premsa internacional s'ha fet ressò de l'acte massiu que aquest diumenge ha tingut lloc a Montjuïc, en què milers de persones han fet una crida pel referèndum. Concretament, la majoria dels mitjans han destacat la lectura que Pep Guardiola ha fet del manifest.

Així, 'The Telegraph' ha afirmat que Pep Guardiola ha fet "una petició apassionada perquè Catalunya se separi d'una Espanya 'autoritària' ". L'article ha assegurat que l'entrenador "urgeix la comunitat internacional a donar suport a la regió espanyola desafiant un estat 'autoritari'".

Per la seva banda, 'The Guardian' titula: "Pep Guardiola s'uneix a la crida pel referèndum de la independència de Catalunya". El diari destaca, en una peça en què explica la situació del procés independentista en el seu conjunt, que Guardiola "ha jugat davant de grans multituds, però en cap com la que hi havia a Barcelona aquest diumenge".

'The New York Times' s'ha fet ressò de la notícia en un text breu signat per 'The Associated Press' en què assegura que Guardiola "lidera una manifestació per la independència de Catalunya" i recorda que el govern espanyol considera el referèndum "il·legal". 'The Washington Post' ha compartit la mateixa informació.