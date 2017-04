Els disturbis continuen a Veneçuela, amb un atac contra un hospital infantil

Les protestes en contra del govern de Nicolás Maduro i la repressió contra els manifestants ha continuat aquest dijous, en especial a Caracas, on, en el barri d' El Valle, ha estat atacat un hospital infantil.

Qui n'és el responsable no està clar: El partit de Maduro assegura que "l'oposició ha contractat bandes armades" perquè ataquessin amb gasos lacrimògens contra l'hospital. L'oposició, en canvi, diu que la policia, al dispersar una cassolada que tenia lloc davant del recinte, ha disparat dins l'hospital amb gasos.

L'afer, en qualsevol cas, ha acabat amb 52 intoxicats, entre ells mares i nens que estaven hospitalitzats.

"El president Madura ha donat la instrucció d'evacuar l'hospital per resguardar els nens i nounats", ha dit a Twitter la política chavista Delcy Rodríguez, que culpa a l'oposició. Aquesta, en canvi, parla d'"intents de saqueig a El Valle i altres llocs.

540x306 Nou persones han mort des de l'inici d'aquesta onada de protestes. / Carlos Becerra / AFP Nou persones han mort des de l'inici d'aquesta onada de protestes. / Carlos Becerra / AFP

Els partits d'oposició veneçolans havien convocat per aquest dijous noves marxes per tot el país, que no van ser tan massives com les de dimecres, però que han acabat reunint desenes de milers de persones. La policia les ha repel·lit amb gasos lacrimògens, i alguns dels assistents han respost llançant pedres i organitzant barricades, sobretot a Caracas, la capital.

Més protestes

La Mesa de la Unitat Democràtica (MUD) una organització que aplega diversos partits opositors al chavisme, ha convocat noves manifestacions per aquest divendres, dissabte i dilluns: "Els ciutadans s'han d'organitzar en els seus barris i fer protestes pacífiques per a fer-nos forts en l'organització de protestes i la resistència", ha dit Freddy Guevara, vicepresident del Parlament i líder opositor.

Les manifestacions de dissabte consistiran en "marxes de silenci" per honrar els nou morts durant les protestes dels últims dies que, a avui en dia, arriben a nou. Els últims, dos manifestants i un policia militar, daten d'aquest dimecres passat.

El president del país, Nicolás Maduro, ha acusat aquest dijous a l'oposició de causar aquestes morts per "omplir d'odi" els ciutadans i ha anunciat que denunciarà al líder opositor Henrique Capriles per culpar al govern i l'exèrcit dels homicidis durant les manifestacions.

540x306 L'oposició ha convocat noves manifestacions pel cap de setmana. / Miguel Gutiérrez /EFE L'oposició ha convocat noves manifestacions pel cap de setmana. / Miguel Gutiérrez /EFE

En el mateix discurs, Maduro ha assegurat voler dialogar amb l'oposició i ha afegit que ha rebut respostes positives a aquesta proposició.

"Aquest dimecres m'han respost, per quatre vies diferents, que estan disposats a asseure's i parlar. Em sembla quelcom positiu. Dono una nova oportunitat a l'oposició veneçolana i demano que ens donem una nova oportunitat tots els que volem la pau", ha dit Maduro.