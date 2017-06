Theresa May perdria la majoria absoluta al Regne Unit, segons el sondeig a peu d'urna

Theresa May perdria la majoria absoluta a les eleccions al Regne Unit, segons el primer sondeig a peu d'urna. May s'ha endut 314 escons -per tenir la majoria es necessiten 326-, mentre que el seu rival obtindria 266. Prop de 47 milions de britànics estaven cridats a les urnes en una jornada electoral determinant pel futur del Regne Unit i de les seves relacions amb Europa.

Tot i que Theresa May havia perdut embranzida les últimes setmanes -arran dels atemptats a Manchester i Londres i de les crítiques per rebaixar la seguretat al país-, les últimes enquestes apuntaven que havia recuperat posicions. Si es confirmen els resultats preliminars, l'actual primera ministra hauria aconseguit el seu objectiu de revalidar el càrrec per legitimar la seva postura de negociació -vol un Brexit dur- amb la Unió Europea, però sortiria totalment afeblida.