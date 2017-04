Veneçuela va donar mig milió de dòlars per la investidura de Trump

El magnat dels casinos nord-americà Sheldon Adelson va donar cinc milions de dòlars per als festejos que es van celebrar durant la presa de possessió del president dels Estats Units, Donald Trump, el passat 20 de gener. Es la major contribució feta per un particular per a l'acte d'investidura d'un president dels EUA.

El 45 president dels EUA pren el relleu amb un acte solemne a Washington

Gràcies a la seva contribució, Sheldon va rebre atencions especials en les celebracions prèvies a la cerimònia oficial del 20 de gener al Capitoli i aquell dia va ocupar un seient a molt poca distància de Trump, segons revela el 'New York Times'.

Aquesta i altres xifres de diners que va rebre el president pels actes de nomenament es van fer públiques aquest dimecres en un informe presentat davant la Comissió Federal Electoral (FEC). A més d'un gran nombre d'empreses com Coca-Cola, Microsoft, Intel o Google, i de particulars, el document també recull una donació de 500.000 dòlars per part de Citgo, la filial nord-americana de la petroliera pública veneçolana PDVSA. La transferència es va fer al desembre, quan Nicolás Maduro feia front a una gran crisi econòmica i de recursos per falta d'aliments i medicaments al país i no ha contribuït a millorar les relacions.

El secretari d'Estat nord-americà Rex Tillerson va acusar dimecres al govern de Maduro de "violar la seva pròpia Constitució" i de "no permetre que les veus de l'oposició siguin escoltades", en referència a la crisi política que viu Veneçuela aquests dies. Les relacions bilaterals es van ressentir després de l'arribada al poder d' Hugo Chávez el 1999 i van mantenir-se en un punt mort durant el mandat de Barack Obama fins que el 2015 el demòcrata va firmar un decret declarant Veneçuela com una "amenaça inusual i extraordinària" per a la seguretat nord-americana, fet que va fer créixer la tensió.

El regla veneçolà costa més d'entendre si tenim en compte que Donald Trump ha estat molt crític amb el chavisme i és superior al que van fer grans companyies nord-americanes com Pepsi, que va donar 250.000 dòlars, i Walmart, que en va donar 150.000. La petroliera nord-americana, Exxon, que fins fa poc presidia el secretari d'Estat Rex Tillerson, també va donar 500.000 dòlars.

En total, Trump va rebre 107 milions. És un rècord que supera el d'Obama durant la seva primera presa de possessió, el gener del 2009. Llavors, l'expresident demòcrata va recaptar menys de la meitat d'aquests diners.

En el detallat informe fet públic dimecres es recullen una dotzena de donacions de més d'un milió de dòlars realitzades per grans corporacions i alguns coneguts inversors de Wall Street. Fins a la presa de possessió de Trump només s'havien permès donacions de particulars de fins a 250.000 dòlars.

Als EUA, les normes que regulen els comitès creats amb motiu de les investidures dels mandataris són menys estrictes que les de les campanyes electorals i cada administració sol marcar les seves pròpies restriccions. Per exemple, l'expresident George W. Bush només va acceptar donacions de 100.000 dòlars el 2001 però quatre anys més tard va pujar el límit fins a 250.000 dòlars, mentre que Obama només va acceptar regals de fins a 50.000 dòlars el 2009 i tot i això va batre un rècord.