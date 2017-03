La justícia europea, en contra del visat humanitari pels refugiats

Els països membres de l'Unió Europea no tenen l'obligació de donar visat humanitari a les persones que desitgin entrar en el seu territori per demanar asil, així ho ha dictaminat aquest matí el Tribunal de Justícia de l'UE. La sentència, que arriba en resposta a la petició de visats presentada a Bèlgica per part d'una família siriana és decisiva en la construcció de la política europea vers els refugiats.

La cort ha precisat que malgrat la no-obligació, els Estats membres són lliures de concedir aquest tipus de visats, sobre la base del seu Dret nacional

Els jutges europeus s'han pronunciat concretament sobre el cas -molt mediatitzat- d'una família d'Alep amb tres fills menors que va registrar una petició de visat a l'ambaixada de Bèlgica a Beirut, a l'octubre de 2006. Després d'entregar el dossier de petició de visat humanitari, la família va tornar a Síria.

Al moment de la sol·licitud, un dels membres de la família va declarar haver estat víctima d'un segrest per un grup armat i alliberat previ pagament d'un rescat. A més, la família va insistir en la degradació de la seguretat a Síria en general i a Alep en particular.

El 18 d'octubre passat, l'Oficina d'estrangeria belga va desestimar les sol·licituds de la família i la família va recórrer. Aquesta oficina va recalcar que els Estats membres no estan obligats a admetre en el seu territori a totes les persones que visquin en una situació catastròfica.

El tribunal ha precisat que la normativa comunitària només estableix "els procediments i les condicions per les expedicions de visats de trànsit o estades previstes al territori dels Estats membres inferiors a 90 dies". A més, el tribunal ha precisat que en aquest cas no s'aplica la Carta de Drets Fonamentals de l'UE, ja que la legislació comunitària no regula l'expedició de visats o permisos de residència de llarga durada que emetin els estats a persones de tercers països per raons humanitàries.