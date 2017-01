"Tancar-nos en les nostres bombolles amenaça la democràcia": Els 5 millors moments de l'últim discurs d'Obama

El president nord-americà, Barack Obama, que el 20 de gener donarà el relleu a Donald Trump, ha pronunciat aquesta matinada un emotiu discurs a la ciutat de Chicago.

"Hem de sortir de la nostra bombolla"

Crida als nord-americans a reconstruir els ponts trencats

Així que, independentment de la posició que ocupem; tots hem de esforçar-nos més; tots hem de partir de la la premissa que cadascun dels nostres conciutadans estima aquest país tant com nosaltres; que valoren la feina i la família; que els seus fills són tan curiosos i esperançats i dignes d'estima com els nostres.



I això no és fàcil de fer. Per a molts de nosaltres ara és més segur refugiar-nos en les nostres pròpies bombolles, ja sigui en els nostres barris, o als campus universitaris, o a les esglésies, o, especialment, a les xarxes socials, envoltats de gent que s'assembla a nosaltres, amb el mateix punt de vista polític, que mai ens desafien els plantejaments. L' auge del partidisme descarat i l'augment de les desigualtats econòmiques i regionals, la fragmentació dels mitjans de comunicació en un canal per a cada públic, tot això va semblar naturals les divisions, fins i tot inevitable.



I cada vegada ens sentim més segur dins les nostres bombolles i comencem a acceptar només la informació, sigui certa o no, que s'ajusta a les nostres opinions, en lloc de basar les nostres opinions sobre les evidències.



"La protecció de la nostra forma de vida no és només cosa dels militars"

El president sortint insta la ciutadania a fer un pas endavant

Aquest ordre no es basa només en el poder militar o en l'afiliació nacional, sinó també sobre les normes de l'Estat de Dret, els drets humans, la llibertat de religió i d'expressió i de reunió i una premsa independent. Ara aquest ordre està amenaçat. Primer, per fanàtics violents que pretenen actuar en nom de l'Islam. També per autòcrates en capitals estrangeres que veuen els mercats lliures en les democràcies obertes i la societat civil com una amenaça al seu poder. Això representa un perill per a la nostra democràcia més greu que un cotxe bomba o un míssil. Representa la por al canvi. El temor de les persones d'aparença, parla o religió diferent. Un menyspreu cap a l'estat de dret que fa que els dirigents hagin de respondre dels seus actes. Una intolerància cap la dissidència i el pensament lliure. La creença que l'espasa o la pistola o la bomba o la maquinària de propaganda són els que decideixen el que és correcte i el que no.

"Els EUA són millors i més forts que quan vam començar"

Obama reivindica el balanç dels seus 8 anys a la Casa Blanca

Si us hagués dit fa vuit anys que els Estats Units podrien revertir una gran recessió, recuperar la indústria automotriu, i desencadenar el període més llarg de creació d'ocupació en la nostra història, si us hagués dit que obríem un nou capítol amb el poble cubà, que tancaríem el nuclear de l'Iran sense disparar ni un un tret, que eliminaríem el cervell dels atemptats de l'11-S, si us hagués dit que guanyaríem la igualtat en el matrimoni i garantiriem el dret a una assegurança de salut per a 20 milions dels nostres conciutadans; si us hagués dit tot això, és possible que responguéssiu que ens fixàvem objectius massa ambiciosos.

Però això és el que hem fet. Això és el que vosaltres heu fet. Vosaltres heu estat el canvi. La resposta a les esperances de la gent i, gràcies a vosaltres, en gairebé tots els aspectes, Amèrica és avui millor i més forta que quan vam començar.

"Michelle, has estat un model per a les noves generacions"

L'emocionat homenatge del president a la seva família

Michelle La Vaughn Robinson , una noia del sud, els últims 25 anys has estat no només la meva dona i mare de les meves filles: has estat la meva millor amiga . Has jugat un paper que ningú et va demanar . I te l'has fet teu amb elegància, amb valor i amb estil i bon humor. Has fet la Casa Blanca un lloc obert a tothom . I una nova generació s'ha fixat objectius més ambiciosos , perquè et té com un model a seguir. Estic orgullós de tu , i has f et que el país se senti orgullós. Malia i Sasha, en les circumstàncies més estranyes us heu convertit en dues joves dones i ncreïbles. Sou intel·ligents boniques . Però el més important , teniu bon cor i plenes de passió. I heu sabut portar el pes d'estar sota els focus durant tots aquests anys. De tot el que he fet en la meva vida , el que més m'enorgulleix és ser el vostre pare. "La raça encara és una potent font de divisions" Obama reconeix que la discriminació de negres i llatins continua Després de la meva elecció es parlava d'una Amèrica post-racial. I aquesta visió, per molt ben intencionada que fos, mai no va ser realista. La raça continua sent una font potent de divisions en la nostra societat. Ara he viscut prou per saber que les relacions racials són millors del que eren fa 10 o 20 o 30 anys, malgrat el que diuen alguns. I no es veu només en les estadístiques. Es veu en les actituds dels joves nord-americans en tot l'espectre polític. Però no estem on hauríem d'estar. I tots nosaltres tenim més feina a fer. Si cada tema econòmic s'emmarca com una lluita entre una classe mitjana blanca treballadora i una minoria que no mereix millores, els treballadors de tota mena es quedaran barallant-se per les molles, mentre que els rics ho seran cada cop més. Si no estem disposats a invertir en els fills dels immigrants, només perquè no s'assemblen a nosaltres, minvem les perspectives dels nostres propis fills, perquè aquests nens de pell fosca representaran una proporció cada vegada més gran de la força de treball nord-americana.

