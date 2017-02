La popularitat de Schulz eclipsa Merkel

Hi ha una dita alemanya que il·lustra el que passa aquests dies a la vida política del país: “Escombres noves escombren bé”. L’expresident del Parlament Europeu Martin Schulz suma 30 anys d’experiència a la UE però en política alemanya és una cara nova, aire fresc, i com a tal s’ha convertit en una plataforma de projecció de noves idees, noves expectatives. Així ho reconeixen les últimes enquestes de l’institut demoscòpic Infratest Dimap fetes per a la televisió pública ARD, que donen més popularitat al flamant candidat a la cancelleria del Partit Socialdemòcrata Alemany (SPD) que a Angela Merkel.

Feia 13 anys que això no passava. Però no fa ni dues setmanes que els socialdemòcrates van anunciar que el seu president -i actual ministre d’Exteriors-, Sigmar Gabriel, feia un pas enrere en favor de la candidatura de Schulz a les legislatives del setembre i l’eufòria pel canvi queda reflectida en el sondeig.

L’efecte Schulz ha fet que l’SPD hagi pujat del 20% al 28% en intenció de vot, el seu valor més alt en aquesta legislatura, mentre que la Unió Democratacristiana (CDU) de Merkel baixa del 37% al 34%. L’altre partit a qui la popularitat de Schulz està menjant terreny és Alternativa per a Alemanya (AfD), que baixa tres punts (12%). Segons l’enquesta publicada per ARD, si els alemanys poguessin votar canceller de manera directa, en aquest moment Schulz superaria amb un 50% (9 punts més que la setmana passada) Merkel, que cauria al 34% (-7) de suport.

D’on ve aquesta sacsejada preelectoral que ha donat Schulz? D’una banda, de la mateixa eufòria de la socialdemocràcia, alleujada per no haver de concórrer a les urnes amb el gens carismàtic Gabriel. Segons el diari Heilbronner Stimme, des que es va fer oficial la setmana passada que Schulz seria candidat a la cancelleria, gairebé 3.200 persones s’han fet militants de l’SPD, quan habitualment són un miler mensualment.

D’altra banda, Schulz té el carisma del nouvingut i, alhora, de qui ha parlat obertament dels tràngols de la seva vida: de jove només tenia el futbol al cap i no va arribar a fer l’examen preuniversitari, i gairebé va descarrilar a causa de l’alcohol.

Com serà de durador l’efecte Schulz, però, dependrà de com vagi la campanya electoral per a l’SPD. “Queden vuit mesos per a les eleccions. El camí és llarg. Schulz haurà de canviar de disc i sobretot dir clarament què vol. L’estiu electoral serà molt llarg. I estic segura que aquest foc d’encenalls s’apagarà quan s’exigeixin respostes concretes”, va avisar la cap territorial de la CSU (aliada bavaresa de la CDU), Gerda Hasselfeldt. També creu en el desencantament amb Schulz el secretari general de la CDU, Peter Tauber: “De contingut no ha dit encara res, així que tampoc ha mostrat les seves parts més vulnerables. En tot cas aquestes xifres demostren que hem d’estar units”.

Schulz, amb tot, va aprofitar una entrevista amb Der Spiegel per sumar suports i no es va estar d’atacar Donald Trump. “Juga amb la seguretat del món occidental. És una amenaça molt alta per a la democràcia”, va dir, i va instar Merkel a distanciar-se encara més del president dels EUA.

Encara hi ha partit

La cancellera, per ara, no ha de posar-se nerviosa pel creixement de l’SPD, asseguren els politòlegs consultats per la premsa alemanya. Les enquestes s’han de llegir amb cautela, perquè en el passat altres candidats socialdemòcrates, com Frank-Walter Steinmeier i Peer Steinbrück, també van començar fort i van acabar desinflant-se i cometent errors en la campanya. És cert que la crisi de refugiats ha fet baixar la popularitat de Merkel, però la cancellera sap que l’opinió de l’electorat és especialment variable a aquestes altures de la campanya.