Una vintena de morts en un atemptat contra una església a Egipte

Almenys 22 persones han mort avui i una seixantena han resultat ferides per l'explosió d'una bomba dins d'una església copta a la ciutat egípcia de Tanta, situada a 120 quilòmetres al nord del Caire, segons han informat a EFE fonts de seguretat i del ministeri de Sanitat. L'explosió ha sorprès els fidels cristians coptes que celebraven el Diumenge de Rams al temple de Sant Jordi.

"Hi ha hagut una gran explosió a l'entrada. El foc i el fum eren pertot arreu i els ferits eren molt greus", ha explicat a Reuters Vivian Fareeg, testimoni dels fets.

El governador de la província, Ahmad Deif, ha explicat a la televisió pública que encara no tenen clar si es l'explosió s'ha produït perquè algú s'ha fet explotar o perquè han deixat una bomba. De moment, ningú ha reivindicat l'atac.

explosion in #tanta inside a church. 20 one killed. It is just unfair and depressing to see dead bodies during Eid. #ReligiousFreedom pic.twitter.com/zdukiR9VqB