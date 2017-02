El xenòfob Wilders suspèn els actes públics per seguretat

En plena campanya de les eleccions que Holanda celebrarà el 15 de març, el líder de l’extrema dreta holandesa, Geert Wilders, no farà cap més acte públic. El polític antiislamista va decidir ahir suspendre els mítings davant el risc que suposen per a la seva seguretat les aparicions públiques. Dimecres va transcendir la detenció d’un policia encarregat de la seva seguretat acusat de filtrar informació sensible a un grup de delinqüents holandesos d’origen marroquí, segons va publicar la premsa holandesa.

“Fins que no es coneguin tots els fets que envolten les investigacions, queden suspeses totes les activitats públiques -va piular ahir Wilders-. Són notícies pertorbadores”, va assegurar el líder del Partit per la Llibertat (PVV), conegut per les seves declaracions contra l’islam i amenaçat de mort. Wilders viu permanentment vigilat per un grup de guardaespatlles i el seu equip de seguretat prepara amb molta cura les seves aparicions públiques. De fet, l’agent detingut formava part de l’equip que protegeix els polítics i membres de la família reial holandesa i tenia a les seves mans informació confidencial, com ara totes les dades referents als desplaçaments i a les aparicions públiques de Geert Wilders. L’agent està acusat de “violació de secrets oficials” i la policia investiga quines informacions havia filtrat i si poden comprometre la seguretat del líder del PVV.

Atemptats a Holanda

La policia holandesa coneix bé els riscos que corren les personalitats del país. El 2002 el líder de l’extrema dreta Pim Fortuyn, del Leefbar Rotterdam, va ser assassinat a trets, i dos anys més tard el cineasta Theo Van Gogh, crític amb l’islam, també va morir a trets a mans d’un holandès d’origen marroquí quan preparava una pel·lícula sobre l’assassinat de Fortuyn. Wilders ha promès tancar totes les mesquites si es converteix en primer ministre d’Holanda.