Al millor titular sobre el congrés del PSOE no hi surt el PSOE

Ja saben com va: cada cop que hi ha pugna interna pel poder en un partit, els mitjans afins van amb els canons de sorra per tapar qualsevol aresta, mentre que els hostils accentuen cada dissensió com si fos un trencament tectònic capaç d'esquinçar el planeta. I també passa que, sovint, el més important és el que no es diu. Per exemple, quan 'El País' titula "Patxi López competirà amb Susana Díaz pel lideratge del PSOE", en el fons cal llegir "Per fi ens hem desfet del corcó aquell a qui vam titllar d'indesitjable sense escrúpols en un editorial i que ni tan sols esmentarem en cap dels tres subtítols". Esclar, ja es veu que no hi cabia. L''Abc' també parla del basc, però de nou l'important és a qui no esmenta: "Patxi López, el primer que fa un pas endavant per liderar el PSOE". Ups, aquí ja no hi surt Díaz, que el diari de Prisa s'afanyava a esmentar en pla d'igualtat amb l'aspirant. Finalment, 'El Mundo' obria amb "López tanca el pas a Sánchez en aspirar a ser líder del PSOE" i a mi em sembla que és el segon titular que explica més bé el quid de la qüestió.

Perquè n'hi ha un que encara és millor. Parlo d'un titular sobre el congrés del PSOE en el qual no apareixen ni les sigles del partit, ni Díaz, ni Sánchez, ni López, ni res de tot això. El perpetra 'La Razón' i és una entrevista a Rajoy, amb fotografia rutilant a pàgina sencera, titulada "La limitació de mandats és pròpia de sistemes presidencialistes, no del nostre". O sigui, que si d'ell i el seu escriba Francisco Marhuenda depèn, hi ha president plasmàtic fins que els casquets polars es fonguin definitivament i s'acabi l'obreta. Però que els socialistes poden seguir entretenint-se amb les seves lluites intestines, eh?