Antena 3 segresta la Fàbrica de Moneda i Timbre a ‘Casa de papel’

Antena 3 estrenarà demà la sèrie Casa de papel, el projecte amb el qual busca recuperar el prime time dels dimarts a la nit, que durant les últimes setmanes ha acaparat Telecinco. I ho vol fer amb aquesta ficció coproduïda entre Atresmedia Series i Vancouver Media, que explota el gènere dels grans atracaments, una idea ben estesa en el cinema, però que encara no havia sigut serialitzada a Espanya.

Casa de papel narra la planificació i execució d’un atracament de proporcions colossals. Un misteriós personatge anomenat el Profesor recluta un grup de delinqüents per executar una operació minuciosament detallada per a la qual s’han entrenat durant cinc mesos: segrestar la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre de Madrid. Un cop allà, s’hi tanquen durant 11 dies amb la intenció de fabricar 2.400 milions d’euros. El Profesor i els seus sequaços -un grup de persones que l’únic tret en comú que comparteixen és que no tenen res a perdre cometent aquest crim gairebé suïcida- s’enfrontaran a la policia, que des de fora de l’edifici negociarà amb els lladres i intentarà evitar que els 65 ostatges que estan retinguts a dins de l’edifici prenguin mal.

La ficció no conté grans salts en el temps, sinó que concentra la trama i se centra en els onze dies que criminals i ostatges passen tancats dins la Fàbrica de Moneda i Timbre, mentre la policia intenta arribar a algun acord amb els delinqüents des de l’exterior. Davant aquestes condicions extraordinàries, que passen factura a tothom que s’hi troba involucrat, les relacions entre els personatges s’intensifiquen, sorgeixen conflictes contínuament i les accions dels segrestadors es tornen cada vegada més imprevisibles.

L’elenc d’actors que portarà a la pantalla aquest robatori és nombrós i ple de cares conegudes: Álvaro Morte ( El secreto de Puente Viejo ) serà qui doni vida al personatge del Profesor, mentre que Itziar Ituño ( Loreak, Un otoño sin Berlín ) serà la inspectora de policia Raquel Murillo, la responsable principal d’acabar amb aquest grup de criminals. Dins el grup de lladres, Úrsula Corberó ( Física o química, La embajada ) serà Tokio, una jove impulsiva i rebel que està en cerca i captura per la policia a causa dels seus múltiples delictes. Completen el repartiment actors com Paco Tous ( Los hombres de Paco ), Alba Flores ( Vis a vis ), Miguel Herrán (A cambio de nada ) o María Pedraza (Amar ).

A més a més, l’equip que hi ha al darrere d’aquesta ficció està format per col·laboradors previs d’Atresmedia: el seu creador és Álex Pina ( El barco, Vis a vis ), i ha sigut dirigida per Jesús Colmenar i Álex Rodrigo ( Vis a vis ), i Alejandro Bazzano i Miguel Ángel Vivas (Mar de plástico ).

Audiència en joc

Casa de papel ocuparà l’espai a la graella dels dimarts a la nit que deixa El árbol de tu vida, el programa d’entrevistes de Toñi Moreno que es dedicava principalment a repassar la biografia dels seus entrevistats. Tot i que el seu inici no va ser excessivament dolent (va aconseguir un 14% de quota amb Antonio Banderas com a convidat), el següent programa, amb Alejandro Sanz, ja es va quedar al 12% i, veient-se enfrontat amb programes com España got talent junior o La Voz kids, va ser retirat de la graella dimarts passat, que va acabar el seu -breu- pas per la cadena amb l’entrevista a Fran Rivera. Ha sigut una retirada tan fulminant que Antena3 encara no sap quan emetrà l’últim i quart programa d’ El árbol de tu vida, que ja està gravat.

Apostant per Casa de papel, Atresmedia espera poder recuperar el lideratge de l’audiència del prime time de les mans del seu gran rival, Telecinco. La cadena de Mediaset té previst oferir una nova edició de Supervivientes en aquella franja del dimarts.