Una preqüela de ‘Big Bang’ mostrarà Sheldon Cooper de nen

¿Quina infantesa va tenir Sheldon Cooper per acabar esdevenint... bé, Sheldon Cooper? Els fans de Big Bang ho podran saber aviat, ja que la CBS i la Warner han acordat fer un spin-off de la cèlebre comèdia, que se centrarà en els anys en què el protagonista de la sitcom, per increïble que sembli, va ser un nen que vivia a Texas amb la seva família. El petit Iain Armitage serà qui encarnarà el personatge. Amb vuit anys, ja se l’ha pogut veure en sèries com Ley y orden i Big little lies. L’actor que dona vida al Sheldon (diguem-ne) adult, Jim Parsons, serà un dels productors executius de la sèrie, que també comptarà amb Chuck Lorre i Steve Molaro, de la sèrie original, a l’equip. Les cadenes es guarden un as a la màniga. Segons Variety, el pare del Sheldon serà un actor de renom, però de moment no es vol anunciar qui. La mare, en canvi, sí que té actriu adjudicada: Zoe Perry, la filla de Laurie Metcalf, que ha participat en pel·lícules com Sin cita previa i El secreto de Adam. De moment, s’ha aprovat fer-ne una primera temporada, de 13 episodis.