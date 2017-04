Buenafuente desafia la justícia amb una entrevista a 'Carrero Negro'

Andreu Buenafuente va respondre aquest dimarts a la sentència de l'Audiència Nacional que condemnava la tuitaire Cassandra Vera a un any de presó per haver piulat acudits sobre l'assassinat de Luis Carrero Blanco quan era president del govern espanyol sota el règim franquista.

Condemnada a un any de presó per fer acudits sobre Carrero Blanco a TwitterAl seu programa de #0, 'Late motiv', l'humorista reusenc va entrevistar Carrero Negro, un doble de Carrero Blanco que, com el seu nom indicava, era negre. L'interpretava l'actor català Miquel Àngel Ripeu.

L'entrevista –suposadament sobre els límits de l'humor– va començar amb el cotxe de l'entrevistat caient del cel i estavellant-se al mig del plató, i a partir d'aquí la conversa va estar farcida d'acudits sobre l'atemptat. Carrero Negro va explicar, per exemple, que és seguidor de Buenafuente des que presentava 'En el aire', i que actualment mira els concursos '¡Boom!' i '¡Ahora caigo!'. "Perdona'm, que estava als núvols", o "El temps m'ha passat volant" són alguns altres dels comentaris que va deixar anar l'entrevistat.