El 'Diari de Terrassa' es disculpa per la vinyeta masclista

El 'Diari de Terrassa' publica aquest dijous un editorial, titulat 'Error', en què demana disculpes per la vinyeta publicada dimarts i que va ser acusada de banalitzar la violència masclista. "Considerem que l'acudit és inoportú, desafortunat, de mal gust i que de la seva lectura es podria entendre que banalitzar un assumpte tan dramàtic i de tanta transcendència social com és la violència contra les dones. No cal dir que aquesta no ha estat la nostra intenció a l'hora de donar visibilitat a l'acudit", diu el diari, que atribueix la seva publicació a un "error de funcionament" dels seus "filtres interns".

"Aprofitem aquest trist episodi per revalidar el nostre compromís amb la justícia, la igualtat, la llibertat, la dignitat i la integritat de les persones, molt en especial de les dones, encara avui en un pla de desigualtat en molts àmbits de la nostra societat", afegeix el text, i subratlla: "Això no és només una disculpa, és també un exercici de responsabilitat cap als nostres lectors i cap a la ciutat de Terrassa".

Per la seva banda, l'autor de la vinyeta, el Sr. Edi, publica també a l'edició d'aquest dijous del rotatiu una breu nota de disculpa en què assenyala que li sap "molt greu" que un acudit seu "hagi originat tant de malestar". " Lamento que el lector hagi interpretat un joc de paraules com a una apologia del maltractament. Precisament sóc una persona que no accepta cap tipus de maltractament", assegura, i recorda que és la primera polèmica d'aquest tipus en què es veu implicat després de "30.000 acudits publicats". "Demano disculpes, de tot cor, a tot aquell que s'hagi sentit ofès amb l'acudit; no era la meva intenció", assegura.