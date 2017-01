‘Divendres’ s’acabarà al final d’aquesta temporada

El programa de TV3 Divendres no seguirà en antena la temporada que ve. Ho ha avançat el director de la televisió pública, Jaume Peral, en una extensa entrevista a l’ARA que es publicarà demà i en la qual, entre altres assumptes, valora els resultats d’audiència obtinguts -un lideratge per la mínima el 2016-, denuncia la campanya de desprestigi que pateix la cadena i dona pistes sobre com serà el canvi radical de graella que es prepara. “Sobre el Divendres, hem arribat a la conclusió i decisió ferma que no continuï. El setembre del 2017 hi haurà un altre espai”, anuncia Peral en aquesta conversa. Tot i així, el director de TV3 afirma que el magazín de tarda “ha sigut un programa important per a la cadena aquests anys, i ha sigut un programa molt ben fet”. En la seva opinió, però, “ha arribat el moment de plantejar un espai nou de dalt a baix”.

Produït per TV3 i El Terrat, Divendres es va estrenar el 18 de setembre del 2009 i durant les sis primeres temporades va estar comandat per Xavi Coral i Espartac Peran. El setembre del 2015, Coral va cedir el seu lloc a Helena Garcia Melero, que se n’ha fet càrrec des de llavors.