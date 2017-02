El Govern intensifica la lluita contra les ràdios il·legals

La direcció general de Mitjans de Comunicació posarà en marxa " mesures de protecció activa de l'espectre radioelèctric" amb l'objectiu de " tramitar amb més eficàcia els procediments" contra les emissores de ràdio il·legals. En concret, aquest organisme, que depèn del departament de Presidència de la Generalitat, introduirà a les freqüències que no estiguin adjudicades legalment a cap emissora un xiulet –anomenat portadora– " que tindran l’efecte d’anul·lar les emissions de ràdio que no tinguin la seva autorització per emetre".

Aquest mecanisme, previst a la normativa vigent es fa necessari, segons el Govern, en aquells casos en què les actuacions que es duen a terme regularment contra les ràdios pirates " no són suficients per aturar l’activitat il·legal". "Es vol acabar amb algunes situacions en què, després de ser precintada l’emissora, els seus responsables decidien continuar la seva emissió de manera il·legal", precisa la direcció general en un comunicat.



"la normalització de l’espectre radioelèctric" és una de les seves "prioritats" durant aquesta legislatura, i subratlla que, al llarg de l'any 2016, es van dur a terme " El Govern insisteix, d'altra banda, quedurant aquesta legislatura, i subratlla que, al llarg de l'any 2016, es van dur a terme " unes 300 actuacions contra serveis de comunicació audiovisual que emeten sense llicència, 106 de les quals són actes d’inspecció". En aquest sentit, el Govern assenyala que treballa "amb plena complicitat" amb l'Ajuntament de Barcelona "pel que fa a l’alta concentració d’antenes il·legals al barri del Carmel ".