'Islàndia', Jordi Hurtado i la primera veu de Ràdio 4, premiats per Ràdio Associació

El programa de RAC1 'Islàndia', que presenta Albert Om, ha estat reconegut amb el premi Ràdio Associació al millor programa de Ràdio, per haver apostat per "un nou format que, utilitzant un to intimista, facilita l'empatia amb l'oient i l'acompanya tant en els fets transcendents com també en els banals". 'El club de la mitjanit', de Catalunya Ràdio', i 'La gran vida', d'IB3 Ràdio, han obtingut les mencions de qualitat en aquesta categoria.

El premi al millor professional de ràdio ha recaigut en Núria Ventura, productora d''El matí de Catalunya Ràdio', per "l'exercici d'una tasca complexa que ha assolit un nivell òptim de reconeixement i estima professional". El president de Ràdio Associació, Jordi Margarit, ha explicat que en aquesta ocasió s'havia optat per reconèixer la tasca dels productors, i ha destacat que la persona escollida és "una gran professional" que ha treballat durant molts anys en aquest programa, amb "la gran majoria dels realitzadors que ha tingut".

Les mencions d'honor han estat per a Jordi Hurtado, Elisenda Roca, l' Associació Catalana de Ràdio (que aquest any celebra el seu 25è aniversari) i Joan Albert Argerich, que va ser la primera veu de Ràdio 4.

Pel que fa al guardó a la innovació, s'ha atorgat a 'Els viatges de Carlos Carlos', un programa d'UPV Ràdio, l'emissora de la Universitat Politècnica de València. L'espai de Catalunya Ràdio 'Popap' i el de Ràdio 4 'Territori clandestí' han rebut mencions de qualitat.

En aquesta dissetena edició, els premis han incorporat dues categories noves. Una d'aquestes és la de l' excel·lència, destinada a premiar "fets puntuals de transcendència professional que van més enllà de la formulació clàssica d'una programació". La distinció ha estat per als nou minuts finals de la transmissió que Joan Maria Pou i l'equip d''El Barça juga a RAC1' van fer del partit de Lliga de Campions entre el Barça i el PSG. Segons el jurat, durant aquells minuts es va oferir "una narració progressiva que va transformar una de les darreres fites futbolístiques en tota una filosofia de vida". Les mencions de qualitat han estat, en aquest cas, per a l'especial pel 50è aniversari de la campanya 'Cap nen sense joguina', de Ràdio Barcelona, i el projecte 'Govorit Radio Svoboda', amb què Ràdio Capital de Pals va recuperar la memòria de Radio Liberty

L'altra novetat és el premi a la integració, que s'ha atorgat a les transmissions de futbol que fa Ràdio Olot dels partits de la Unió Esportiva Olot, i que incorporen "l'anàlisi acurada i lúcida" d'un jove invident, Pere Ribas. En aquesta categoria, les mencions de qualitat s'han atorgat a '7 de ràdio', de Ràdio Banyoles', i 'El compromís ciutadà', de Ràdio Estel.

L'emissora olotina també s'ha imposat en la categoria de millor programa de ràdio local gràcies a les transmissions de les competicions del Club de Patinatge Artístic Olot, amb les quals han aconseguit "superar d'una manera brillant la dificultat de transmetre per ràdio un esport complicat de visualitzar". Han rebut mencions de qualitat 'La República Santboiana', de Ràdio Sant Boi, i 'Badalona Matí', de Ràdio Ciutat de Badalona.

Finalment, TV3 s'ha endut el guardó 1924, d'àmbit audiovisual, gràcies a la seva programació especial amb motiu de la campanya 'Casa nostra, casa vostra', a favor de l'acollida de refugiats.

Els premis es lliuraran el 4 de maig a Barcelona.