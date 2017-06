L’ARA ofereix els DVD de les aventures d’Astèrix

La divertida parella formada per Astèrix i Obèlix ha format part de la infància de diverses generacions des que René Goscinny i Albert Uderzo van decidir unir-se per crear, combinant paraules i dibuixos, la història d’un petit poble de la Gàl·lia capaç de resistir els embats de l’Imperi Romà. Els seguidors del petit guerrer i els seus amics tindran l’ocasió de reviure les seves aventures en format animat: fins al 18 de juny, el diari ofereix als lectors un pack amb les sis pel·lícules de dibuixos que recullen algunes de les seves històries més cèlebres. Una ocasió per tornar a gaudir de l’audàcia de l’Astèrix, les ocurrències de l’Obèlix i els grans banquets de porcs senglars.

La promoció consta d’un lot de sis pel·lícules que tindrà un preu de 29,99 €. Els DVD no es podran comprar als quioscos, sinó únicament a través d’internet, a la web promo.ara.cat/asterix. L’enviament, gratuït en territori espanyol, es farà entre tres i cinc dies laborables després de la compra. Les sis pel·lícules es poden veure en cinc llengües (català, anglès, castellà, basc i gallec) i ofereixen la possibilitat de posar els subtítols en castellà.

Astèrix va néixer a finals del 1959 al primer número de la revista francesa Pilote, fundada per Goscinny, i un any després es va publicar la primera història completa sobre el personatge en format àlbum. Els irreductibles gals i la seva poció màgica fascinen des de fa més de cinc dècades adults i nens: les seves historietes han sigut traduïdes a 107 idiomes diferents i fins i tot se’ls ha dedicat un parc temàtic a França.

La fama del guerrer gal i els seus estrambòtics veïns va créixer ràpidament i el 1967 van fer el pas a les pel·lícules d’animació. La primera, que forma part del lot que ofereix l’ARA, va ser Astèrix, el gal. En ella, els romans descobreixen la font de la insòlita força del resistent poble: la poció màgica creada pel druida Panoràmix. Quan l’exèrcit romà el segresta, l’astut Astèrix posa en marxa un pla per rescatar-lo. Curiosament, en aquest film no hi apareix el gosset Ideàfix, el fidel company de l’Obèlix, ja que en el primer còmic encara no existia el personatge.

A més d’aquesta primera pel·lícula, el pack també inclou els títols Astèrix i Cleopatra, Les 12 proves d’Astèrix, Astèrix i el cop de menhir, Astèrix a Bretanya i Astèrix i la sorpresa del Cèsar. El lot permet recuperar escenes icòniques del món de l’animació com la que apareix a Les 12 proves d’Astèrix, del 1976, en què l’astut guerrer gal i els seu amic inseparable han d’enfrontar-se als treballadors d’un ministeri romà que els fan parar bojos; una divertida crítica al món dels funcionaris. I a Astèrix i la sorpresa del Cèsar es pot reviure l’apassionat enamorament d’Obèlix per la bella Farbalà, frustrat pel retorn del seu promès, el Tragicòmix al poble.

Les històries d’Astèrix tenen la virtut d’apel·lar tant un públic infantil -amb les seves bromes i aventures- com l’adult mitjançant la paròdia de costums i problemàtiques contemporànies transportades a l’època romana.