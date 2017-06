Merlí i els Peripatètics encaren un final de curs "explosiu"

Les portes de l’Institut Àngel Guimerà s’obriran per última vegada aquesta tardor. L’equip de Merlí, la sèrie creada per Héctor Lozano, roda aquests dies la tercera i definitiva temporada de la ficció, que narrarà els últims mesos dels Peripatètics a les aules abans de la selectivitat. La proximitat del final de curs alterarà la vida dels estudiants, que enguany s’acostaran a Karl Marx o Hannah Arendt, entre altres filòsofs.

Sense perdre l’optimisme, l’última temporada de Merlí, que tindrà 14 capítols, es presenta un pèl més fosca i amb trames més adultes. Lozano defineix la nova temporada com “més explosiva i radical”. Entre els diferents temes que es toquen en aquests capítols s’inclouen les drogues, el TDAH i la fe.

Totes la cares habituals tornen a la sèrie, amb excepció del Bruno, interpretat per David Solans, que al final de la segona temporada es traslladava a Roma i no tornarà a aparèixer, tal com ha confirmat el creador.

540x306 Merlí i els Peripatètics s’acomiadaran per sempre de l’audiència amb la tercera temporada. / CCMA Merlí i els Peripatètics s’acomiadaran per sempre de l’audiència amb la tercera temporada. / CCMA

Nova antagonista

Després de la mort inesperada de la Coralina, el Merlí s’enfrontarà a una altra rival, la Silvana, responsable de l’assignatura d’història i interpretada per Carlota Olcina. Es tracta d’una dona jove i amb les idees clares que propiciarà que el mentor dels Peripatètics pateixi una petita crisi. Tot i així, tots dos personatges comparteixen alguns trets: són directes, sense pèls a la llengua i apassionats de la seva feina. A més, tots dos se saben guanyar la confiança dels alumnes. En paraules d’Orella, la Silvana és “una professora jove, guapa, brillant i amb mètodes d’ensenyament també diferents i poc convencionals; en això s’assembla al Merlí”.

Més enllà de l’àmbit laboral, la Silvana, igual que el Merlí, és una seductora. Tant Orella com Olcina deixen en suspens si aquesta capacitat de flirteig compartida pot desembocar en una relació més estreta.

També s’incorpora al grup dels docents de l’Àngel Guimerà el Gabi, professor de literatura. Amb 27 anys i encara bastant immadur, podria passar per un dels seus alumnes. Pau Vinyals, l’actor que l’interpreta, assegura que “arriba a l’institut amb ganes de viure, d’experimentar coses i, sobretot, de ser feliç”.

Els nous professors conviuran amb uns Peripatètics que transiten per un camí cap a la vida adulta ple d’entrebancs. Es tancaran vells conflictes i s’obriran nous escenaris, que posaran el focus en les relacions familiars. Els adolescents “cada cop es deixen anar més de la mà dels pares per enfrontar-se ells sols als problemes, que cada cop són més adults”, com detalla Carlos Cuevas, el Pol. A més d’ell, la Tània, a qui dona vida Elisabet Casanovas, i el Marc, interpretat per Adrian Grösser, també viuran moments de tensió amb els seus progenitors. En el cas del Marc, s’explorarà l’efecte del retorn del seu pare a casa i com aquest fet canviarà l’actitud del noi cap als seus amics, dels quals s’anirà distanciant.

L’amor de l’Ivan cap a la Berta seguirà sent un dels punts de tensió dels nous capítols, i viurà diferents estira-i-arronses. Segons han avançat els actors, Pau Poch i Candela Antón, els dos personatges viuran una experiència “forta” junts que els marcarà i els farà canviar. La noia, alliberada de la pressió que exercia la Coralina sobre ella, començarà a trobar el seu espai. Això, explica Antón, la farà una noia més amigable.

L’adeu de Merlí és una decisió artística del mateix Lozano, que va concebre la sèrie com una ficció de tres temporades des de l’inici. “M’agrada fidelitzar l’audiència amb els personatges, i crec que és un bon final acabar amb els que vam començar”, comenta. A més, puntualitza que no té clar que “una quarta o cinquena temporada poguessin interessar als espectadors”.

“Està bé que les sèries tinguin una durada i no s’eternitzin gaire”, assegura Orella. Per a Pau Poch, que Lozano hagi decidit finalitzar-la assegura que “la qualitat serà la màxima fins al final”. Iñaki Mur, l’Oliver, coincideix amb el seu company. “És millor que s’acabi amb un punt emotiu i especial que no quan estiguéssim tots molt cremats o els guions deixessin de ser tan bons”, afirma.

El sentiment de final d’etapa es percebrà en la sèrie, però també se sent en el set de rodatge. Merlí ha sigut el trampolí d’una nova generació d’actors i actrius -ells mateixos es defineixen com una família- que viuen el comiat de la sèrie amb un cert dol. Com cada any, abans de començar el rodatge tots es van reunir en una masia per assajar. “Allà es va començar a veure que el rodatge seria bèstia, perquè ha sigut una experiència que ens ha canviat la vida”, explica Poch.

TV3 estudia avançar l’horari d’emissió de la sèrie arran de les queixes rebudes

Després de diverses queixes, la cadena pública està valorant avançar l’horari de Merlí per adequar-lo més a la franja d’edat a la qual es dirigeix i, sobretot, per arrossegar l’audiència que deixa en herència el Telenoticíes vespre, segons ha pogut saber l’ARA.

A falta de confirmació oficial per part de la cadena, qui sí que s’ha pronunciat ha sigut Héctor Lozano, que ha manifestat que des de l’equip creatiu s’ha demanat aquest canvi en diverses ocasions. “Ens agradaria molt, aquesta sèrie hauria de començar a les deu de la nit”, opina. El creador explica que han rebut queixes, però que la cadena mai ha dit res. Malgrat la falta de resposta, Lozano es mostra confiat que l’arribada de Vicent Sanchis a la direcció del canal públic podrà canviar la situació.