Més música per al dissabte a la nit

“Passem d’un concurs de gent que canta molt bé a un concurs de gent que canta”. Així definia, amb un punt d’ironia, el cap d’entreteniment de TV3, Cristian Trepat, No perdis el compàs!, el nou format que la cadena estrena aquesta nit (21.55 h) i que agafarà el relleu de l’ Oh happy day. El programa, presentat per Jose Corbacho i Victòria Maldi, enfrontarà cada setmana tres equips formats per tres persones d’una mateixa família en diverses proves que tindran com a punt en comú les cançons. “Són famílies que venen a passar-s’ho bé cantant cançons de tota la vida. La clau és conèixer les cançons que posarem”, explica Amparo Castellano, productora executiva de DLO, la companyia responsable del format.

El concurs, de dues hores de durada, s’estructurarà a l’entorn de dues zones del plató diferenciades, que acolliran alternativament les proves que es proposin als concursants. En un costat hi haurà tres faristols amb polsadors, des d’on els participants s’enfrontaran a diversos jocs, des d’endevinar cançons a partir d’un fragment de la lletra fins a cantar totes les cançons que puguin que compleixin una determinada característica, passant per identificar temes que els seus familiars els taral·legen utilitzant només un so concret o respondre preguntes sobre cançons o grups.

A l’altra banda del plató hi haurà tres micròfons de peu, que tenen la particularitat que aniran baixant cada vegada que els concursants cometin un error, la qual cosa els obligarà sovint a acabar les proves ajupits o fins i tot estirats a terra. En aquest cas, les proves consistiran a fer cantar els concursants, però posant-los paranys. Així, en una fase la lletra de la cançó que se’ls mostrarà inclourà paraules incorrectes que ells hauran de substituir, en una altra s’hi trobaran buits que hauran d’omplir i en una tercera prova hi haurà paraules amb les lletres barrejades que ells hauran d’identificar per pronunciar-les correctament.

A través de totes aquestes proves, els equips acumularan punts. Per decidir quina de les tres famílies arriba a la final es disputarà una última prova als micròfons en què cada equip decidirà quants dels seus punts vol apostar: si guanyen aquest últim repte sumaran la quantitat apostada, però si no, la restaran. D’aquí sortirà la classificació definitiva, i l’equip que estigui en primer lloc passarà a la prova final, on tindrà l’oportunitat d’endur-se un premi de fins a 20.000 euros. En aquesta última prova, cada membre de la família haurà de cantar un tema de cada grup que se li proposi i confiar que els altres components de l’equip triïn la mateixa cançó. Cada coincidència farà créixer el premi.

“Estem molt contents de poder encadenar en dos trimestres consecutius dos programes d’entreteniment familiar de gran format. És una cosa que fa temps que no passava i que ens posiciona en molt bon lloc”, destaca Trepat, que considera “estratègic” tenir a la graella aquest tipus de programes que pares i fills poden veure junts.

No perdis el compàs! representa la primera col·laboració entre TV3 i la televisió pública de les Illes Balears, IB3. El programa s’emetrà de manera simultània a les dues cadenes, amb la voluntat de potenciar la interacció a través de les xarxes entre els espectadors catalans i els illencs. De fet, tot i que les gravacions s’han fet a Catalunya, en la producció s’ha procurat que la presència de tots dos territoris estigui repartida, en tots els àmbits: els presentadors (Corbacho és català, i Maldi, mallorquina), els concursants, el públic i les cançons que sonaran (tot i que també n’hi haurà en idiomes diferents del català).

Sanchis vol prioritzar la relació amb IB3 i la futura tele valenciana

Amb No perdis el compàs! TV3 i IB3 han unit esforços per primera vegada per tirar endavant un programa de forma conjunta, però el director de la televisió pública catalana, Vicent Sanchis, confia que després d’aquest primer pas en vinguin molts més. “Això, que no s’havia fet fins ara, comença a ser una prioritat. La intenció és que les col·laboracions no siguin esporàdiques”, va assenyalar dimecres durant la presentació del programa. De fet, Sanchis vol anar més enllà i ampliar aquesta relació a à., la futura televisió pública valenciana. Segons ell, aquest tipus de col·laboracions són absolutament normals en mitjans que treballen en altres llengües -sense anar més lluny, els canals públics de l’Aragó, Andalusia i Castella-la Manxa han produït plegats una versió en castellà de No perdis el compàs!, estrenada fa unes setmanes- i, a més de permetre reduir els costos de producció, l’aliança ha de servir perquè “alguns descobreixin que parlem el mateix idioma”.