Quin mòbil es carrega més ràpid?

Assumim-ho: l’autonomia de funcionament dels dispositius que fem servir cada dia no augmentarà gaire a curt i mitjà termini, perquè la densitat d’energia de les bateries que els han d’alimentar creix molt poc, i les tecnologies-miracle alternatives encara tardaran temps a ser viables comercialment, si és que mai arriben a ser-ho. Per això, en el millor dels casos podem aspirar a fer que l’encara inevitable operació de recarregar la bateria sigui menys molesta. I un dels aspectes millorables és la rapidesa: no és el mateix haver de carregar el telèfon durant mitja hora que tenir-lo endollat més de dues.

Afortunadament, ja fa uns anys que els fabricants de mòbils ofereixen models amb funció de càrrega ràpida: combinant el circuit intern de gestió de l’energia i un carregador compatible, es modulen la tensió o el corrent elèctrics aplicats a la bateria per optimitzar el procés de recarrega en un temps inferior al d’un carregador convencional, evitant així un sobreescalfament de la bateria que en podria perjudicar la vida útil. El més popular d’aquests sistemes és el QuickCharge de Qualcomm incorporat en alguns telèfons de diverses marques que porten processador Snapdragon d’aquest fabricant, com LG, Sony i ZTE, i que ha anat guanyant eficiència: la versió original carregava el telèfon un 40% més ràpid que un carregador normal, mentre que l’actual QuickCharge 3.0 duplica aquella velocitat, i al Mobile World Congress d’aquest any ja ens han promès per a l’any que ve una versió 4.0 capaç de carregar la bateria al 50% en un quart d’hora.

Addicionalment, fabricants com Huawei, Meizu i Samsung han creat sistemes propis de càrrega ràpida de bateria que igualen o milloren els resultats de QuickCharge però no són compatibles amb aquest ni entre ells. Tots poden carregar el telèfon en la modalitat lenta, però per aconseguir la càrrega ràpida cal fer servir el carregador -i el cable!- subministrats amb el telèfon. Aprofitant que he disposat durant uns dies de quatre mòbils de gamma alta amb bateries de capacitats semblants (els tres Android de Huawei, LG i Samsung que vaig comparar la setmana passada, més l’iPhone 7 Plus d’Apple), he mesurat els seus temps de càrrega i he comprovat que varien considerablement.

Com es veu en el gràfic, el Huawei P10 Plus és, amb diferència, el telèfon que es carrega més ràpid. El sistema Super Charge de la firma xinesa per als seus processadors Kirin (línia vermella) manté la tensió estàndard de 5 volts però força el corrent, habitualment d’un parell d’ampers, fins als quatre i mig, i s’assoleix gairebé un 60% de la càrrega en només mitja hora i el 100% en una hora i quart, una fita impensable amb una bateria de 3.750 mAh fent servir un carregador convencional. De fet, després de només 15 minuts endollat ja acumula més d’un 30% de la càrrega, suficient per funcionar unes quantes hores més.

No gaire per darrere del Huawei en velocitat de càrrega hi ha els altres dos telèfons amb funció ràpida. Tant l’LG G6 (línia groga) com el Samsung Galaxy S8+ (línia blava contínua) tarden uns 100 minuts a arribar al 100% d’energia, però comencen a carregar de manera més progressiva que el Huawei, fent-ho linealment fins a superar el 80% de càrrega -cap als 70 minuts-, moment en què redueixen el ritme. Crida l’atenció que el perfil de càrrega del sistema Adaptive Fast Charging que Samsung ha creat per al seu processador Exynos és pràcticament idèntic al del Quick Charge de Qualcomm que fa servir el LG, tot i que el seu carregador no porta inscrita aquesta denominació sinó un genèric Fast Charge.

L’ smartphone de càrrega més lenta és l’iPhone 7 Plus (corba groga): quan ha passat una hora i el telèfon de Huawei ja va pel 90% de càrrega, el d’Apple encara no ha arribat al 40%. Tarden més de dues hores i mitja a assolir un nivell del 90%, i aleshores encara li falten 50 minuts més per quedar carregat del tot. El motiu no és només que el telèfon d’Apple no té funció de càrrega ràpida, sinó també que el carregador de 5 watts que inclou va més aviat just de potència. De fet, es pot accelerar una mica el procés comprant un carregador d’iPad (25 €), que té 12 watts de potència, però la millora no s’acosta ni de bon tros a la d’un sistema de càrrega ràpida. La marca de la poma s’ha quedat molt enrere en aquest aspecte tan important en l’ús diari d’un smartphone.

També portàtil i sense cables

Els tres carregadors ràpids que he provat es connecten a un endoll elèctric, però Huawei i Samsung també han pensat en les situacions en què no en tenim cap a mà: les dues marques disposen d’adaptadors USB de càrrega ràpida per a l’encenedor del cotxe i de bateries externes que es carreguen -i carreguen el telèfon- en la modalitat ràpida.

Samsung, a més, aposta clarament per millorar l’altre aspecte molest de la càrrega dels telèfons: els cables. La marca és l’única que ha dotat els seus aparells de càrrega sense cables, que permet carregar la bateria dipositant l’aparell sobre una base d’inducció com les de sobretaula de Samsung, o les que incorporen alguns cotxes, com el Seat Ateca, i alguns mobles i llums d’Ikea. Aquest sistema és molt pràctic però menys eficient que un carregador cablejat: el Galaxy S8+ tarda quatre hores i quart (línia blava de punts) a arribar al 100% de càrrega, útil per carregar durant tota la nit o anar repostant durant el dia. Però Samsung també té un carregador ràpid sense cables de sobretaula, i amb ell la cosa canvia: la velocitat de càrrega (línia blava discontínua) gairebé es duplica, i s’assoleix el 100% en dues hores i mitja. De fet, el Galaxy S8+ tarda gairebé una hora menys a carregar-se del tot que l’iPhone 7 Plus a fer-ho amb cable. En definitiva, si el que busqueu és rapidesa de càrrega, el vostre telèfon és el Huawei P10 Plus; però si a més voleu la comoditat màxima, la millor opció és el Samsung Galaxy S8+.