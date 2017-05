Raquel Sans tornarà a presentar el ‘TN migdia’

260x366 Raquel Sans ha sigut corresponsal a Washington els últims quatre anys. / FRANCESC MELCION Raquel Sans ha sigut corresponsal a Washington els últims quatre anys. / FRANCESC MELCION

La remodelació total de la graella diürna de TV3 no s’atura. I afectarà també el Telenotícies migdia, que a partir del setembre tindrà Raquel Sans com a copresentadora, al costat de Carles Prats, segons ha pogut saber l’ARA en exclusiva. La periodista acaba així la seva estada de quasi quatre anys als Estats Units, on ha exercit com a corresponsal a Washington durant bona part de la segona legislatura d’Obama i l’inici de la de Trump.

Sans ocuparà el lloc que actualment ocupa Ariadna Oltra. El relleu coincidirà amb la baixa per maternitat d’Oltra, que espera la seva segona criatura. El seu retorn s’espera per a principis de l’any que ve i, de moment, no s’ha decidit quina serà la seva nova destinació. Amb tot, fonts de TV3 asseguren que es compta amb ella perquè assumeixi alguna ubicació en pantalla un cop conclogui la seva baixa, tot i que no especifiquen si seria en un projecte nou o bé en un informatiu ja existent.

Mentrestant, TV3 ha obert el concurs intern que ha de decidir quin és el nou corresponsal a Washington del canal per als pròxims quatre anys (seguint la tradició de la casa de rellevar el periodista quan es canvia de legislatura). De moment, diversos periodistes de TV3 s’hi han presentat i el nom del futur nou corresponsal es decidirà en els pròxims dies.

L’arribada de Sans al Telenotícies migdia serà, en realitat, un retorn, ja que va presentar aquest mateix noticiari entre els anys 2002 i 2006. La periodista forma part de TV3 des del 1996, any a partir del qual va participar en programes com Un dia a la vida (amb Josep Maria Bachs), La revista de la tarda i De vacances. Del TN migdia va saltar a l’edició dels vespres, on va fer duet amb Ramon Pellicer fins al 2011. De fet, Ariadna Oltra va debutar en un informatiu de TV3, procedent del 3/24, quan Sans es va agafar una baixa per maternitat.

Cadena de canvis

Aquest moviment en el Telenotícies migdia suposa una baula més en la remodelació de la graella diürna, en un procés que va començar a concebre’s ja amb l’anterior director de TV3, Jaume Peral, i que ara adaptarà i coronarà l’actual responsable de la graella, Vicent Sanchis. Els canvis inclouen liquidar el programa Els matins i repartir aquella franja en dos espais diferents. El primer, dedicat a la informació, estarà presentat per Lídia Heredia. El segon, centrat en l’entreteniment, serà un magazín de tres hores i mitja que estarà dirigit per Òscar Nogueira i per al qual es busca parella de presentadors.

Els canvis també afecten les tardes: Divendres cau de la graella i e l seu lloc l’ocuparà un programa nou presentat per Vador Lladó i Ruth Jiménez.