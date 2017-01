Telecinco i Cuatro ressituen les cares dels seus informatius

El grup Mediaset ha aprofitat el canvi d’any per reorganitzar els serveis informatius i canviar molts presentadors dels noticiaris de Telecinco i Cuatro: entre aquesta setmana i la que ve diverses cares dels informatius del grup canviaran de cadena i de franja horària. Un dels relleus més destacats és el de Carme Chaparro, que dilluns s’estrenarà en l’edició del migdia de Noticias Cuatro en substitució de Marta Fernández, que no ha sigut reubicada tot i que Mediaset assegura que segueix comptant amb ella. Chaparro, que fins ara conduïa l’informatiu dels caps de setmana de Telecinco al costat de José Ribagorda, ha sigut substituïda per Ángeles Blanco. A més, a l’informatiu nocturn de Cuatro Miguel Ángel Oliver estarà acompanyat a partir d’ara d’Ane Ibarzabal, i a l’edició matinal d’ Informativos Telecinco s’hi ha incorporat Alba Lago per fer parella amb Roberto Fernández. Pedro Piqueras continuarà als vespres de Telecinco, i David Cantero i Isabel Jiménez, als migdies.