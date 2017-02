260x366 Webs de notícies falses empassant-se altres notícies falses Webs de notícies falses empassant-se altres notícies falses

Això de les notícies falses està a punt d'entrar en un bucle perillós i fer implosionar l'univers, aviso. Resulta que la Fox prepara una pel·lícula de por ambientada als anys 20 en un fictici balneari suís. Per promocionar el film, es van associar a un generador de notícies falses –o 'fake news', com se les coneix en anglès– i van començar a crear mitjans que difonien històries absurdes. Per exemple, explicaven que Trump –que ha alimentat el moviment antivacunes amb les seves acientífiques afirmacions– havia ordenat la retirada de la informació sobre aquests medicaments preventius de les pàgines de l'equivalent al ministeri de Sanitat americà. O que a Trump i Putin els havien vist junts en un spa suís poc abans de les eleccions. Doncs bé, algunes d'aquestes pàgines protrumpianes que van plenes de morralla informativa es van creure la història i la van replicar a la seva web. Al final, i segons informa 'Politico', davant les crítiques pel fet de promocionar una pel·lícula engreixant aquesta bèstia de les notícies falses, la Fox ha ha retirat les polèmiques històries i ara ja només hi ha un enllaç a la pàgina del film. Però el cas demostra la gran capacitat de contagi d'aquests articles sense solta ni volta i com el periodisme rigorós – si és que pot haver-hi periodisme no rigorós– cada cop ha de lluitar més contra aquesta marea de 'chapapote' informatiu.

Ah, d'acord

'El Mundo' és un de tants diaris que està explicant la cosa catalana com si efectivament existís a Espanya la separació de poders entre la judicatura i l'executiu. Les insinuacions que tots dos treballen coordinadament són rebudes com un insult a la insigne democràcia espanyola o l'enèsim cas del victimisme català. Fins que resulta que el diari obre avui portada amb “La Fiscalia General va ordenar no acusar el president de Múrcia”. Ahà.