Les dades valen més que els neumàtics

Just a temps per la inauguració del Saló de l’Automòbil de Ginebra, el grup francès PSA Peugeot Citroën ha confirmat que li comprarà a General Motors (GM) les filials europees Opel i Vauxhall. Amb l’operació, PSA superarà la seva compatriota Renault com a segon venedor de cotxes d’Europa, acumulant un 17% d’un mercat de més de 15 milions d’unitats el 2016.

Quan parlem d’automoció ens ve al cap una indústria potent, amb grans factories i molts llocs de treball. Per això crida l’atenció que PSA hagi acordat pagar només 2.200 milions d’euros per Opel, que té 35.000 empleats, 11 fàbriques en set països i fabrica més d’un milió de cotxes cada any. D’acord: vostè i jo no hem vist mai tants diners junts, però en l’àmbit de les compravendes d’empreses és una quantitat més aviat modesta, a l’abast de qualsevol fons d’inversió mitjà d’aquests que posen milionades en empreses digitals. Per posar-ho en perspectiva: fa menys de dos anys que Audi, BMW i Mercedes van pagar gairebé 3.000 milions per Here, una empresa de mapes digitals amb 6.500 empleats. I fa pocs mesos que Samsung va desembutxacar 8.000 milions de dòlars per Harman, que fabrica electrònica per a cotxes connectats. Comparant les operacions es veu clar: les dades són molt més valuoses que la xapa i els neumàtics.

La compra d’Opel també té un altre element tecnològic: General Motors, el grup del qual la marca alemanya formava part fins ara, és el constructor que està més avançat en bateries per a cotxes elèctrics assequibles -és dir, sense comptar amb els caríssims Tesla-, gràcies a les inversions que va fer fa anys en recerca bàsica. El Chevrolet Bolt de GM, amb 500 quilòmetres d’autonomia nominal, arribarà aquest estiu a Europa -via Noruega- amb el nom Opel Ampera-e. Serà interessant veure fins a quin punt la compra d’Opel té previst l’accés de PSA a les bateries de GM. Un diari alemany ja diu que el nou grup podria convertir Opel en la primera gran marca que faci exclusivament cotxes elèctrics.